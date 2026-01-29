El Pleno de Camargo aprueba por unanimidad el convenio para el servicio de bomberos, que aumenta en un millón

Archivo - Pleno de Camargo - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado este jueves por unanimidad la continuidad del convenio de colaboración con el Gobierno de Cantabria para la financiación de las competencias compartidas en materia de protección civil, prevención y extinción de incendios y salvamento, con vigencia para el período 2026-2029.

El convenio con el Ejecutivo regional incrementa en un millón de euros la financiación a este servicio del Ayuntamiento de cara a atender, a solicitud del 112 Cantabria, emergencias desde el parque municipal de bomberos fuera del municipio, puesto que de los 600.000 euros contemplados en las anteriores legislaturas, se llega a 1.600.000 euros para estos cuatro años, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Así, este acuerdo consolida el refuerzo del parque municipal de bomberos, con una aportación regional que pasa de los 150.000 euros de la anterior legislatura a los 400.000 euros actuales, lo que permitirá, en palabras del concejal de Seguridad Ciudadana, Amancio Bárcena, "garantizar la estabilidad del servicio y su funcionamiento en los próximos años".

Por otro lado, y al margen del abono de diversas facturas por la prestación de servicios municipales, la sesión plenaria ha abordado la aprobación provisional de la modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior de Entrevías, una actuación que el alcalde, Diego Movellán (PP), ha calificado de "urgente" para poner fin a "tres décadas de ruina" en una de las zonas más emblemáticas del municipio.

Movellán ha advertido de que la ordenación vigente impedía cualquier avance, ya que "ni se construía, ni se creaban nuevas viviendas, ni se regularizaba la zona", lo que ha provocado que el casco histórico del centro urbano, conocido como La Acera, haya llegado a una situación "de plena ruina, con edificios cayéndose".

Un punto en el que el regidor ha explicado, en el transcurso del debate sobre la modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior de Entrevías -que ha sido aprobada con los votos a favor de PP y Vox, la abstención del edil regionalista y el rechazo de los socialistas- que estas actuaciones "no suponen renunciar al Plan General", sino "adelantar" aquellas decisiones que "no pueden esperar más", como ya se hizo en etapas anteriores para dar seguridad jurídica a distintos núcleos del municipio.

En este sentido, ha avanzado que, a lo largo de la legislatura, se impulsarán nuevas modificaciones urbanísticas para resolver situaciones pendientes, generar empleo y riqueza y dotar al municipio de un marco urbanístico estable.