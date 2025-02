El Pleno de Santander rechaza las medidas de aparcamiento del PSOE, que incluían no implantar la OLA en Cazoña

SANTANDER 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha rechazado este jueves la moción de este grupo relativa a los problemas de aparcamiento en la ciudad, en la que pedirá facilitar que los trabajadores del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla aparquen en el parking situado bajo la Residencia, continuar trabajando para crear el aparcamiento disuasorio de La Marga o retirar la propuesta de implementar la OLA en Cazoña.

La iniciativa, que el resto de grupos ha calificado de "batiburrillo" y "abstracta e inconcreta", ha contado con los votos en contra del PP, a favor de PRC y PSOE, y las abstenciones de Vox e IU.

Asimismo, las formaciones han coincidido en reprochar a los socialistas que la moción se olvida de los vecinos, de los familiares de los enfermos que acuden a Valdecilla, y de los trabajadores, en general.

Unas afirmaciones que ha rechazado el portavoz socialista, Daniel Fernández, que considera "importantísima" y "sensata" su moción al proponer el parking disuasorio de La Marga, para los vehículos que vienen de fuera de la ciudad; y "velocidad" para poder acudir al trabajo en autobús, para lo que se necesitan más frecuencias a su juicio. También ha criticado los aparcamiento concesionados, algunos "infrautilizados" y que "siguen costando dinero a los santanderinos".

"Es necesaria una propuesta de verdadera movilidad para que la ciudad salga de la decadencia del PP", ha subrayado.

La alcaldesa, Gema Igual (PP), que ha acusado al PSOE de actuar en esta moción con resentimiento, protagonismo, oportunismo y populismo, ha reconocido que en Santander existe "un problema de movilidad" y por eso hay que dimensionar el transporte urbano, hacer un plan de movilidad vertical y ordenar el aparcamiento.

Y esa ordenación "no es ningún conflicto, es lo normal, ponerse en el lugar de los otros", ha señalado la regidora, que en este sentido ha dicho que los trabajadores de Valdecilla "tienen razón" y les entiende "perfectamente", porque "si yo tengo la opción de ir a mi trabajo y aparcar de manera gratuita, pues cuando me van a decir que tengo que pagar, es lógico que diga que no".

Pero ha planteado que en la misma situación se encuentran los trabajadores de otros centros sanitarios o los propios del Ayuntamiento de Santander, que también están en una zona OLA, con lo que ha censurado el "oportunismo o populismo" esta propuesta socialista.

La regidora ha subrayado que elaborar una ordenanza, en este caso la OLA, "es hacer una consulta previa y eso es participación, no conflicto", ha insistido, además de que "la OLA se está desarrollando en una total normalidad". Al hilo ha asegurando que le "alegra" que haya habido 150 alegaciones porque supone participación.

Unas aportaciones que aún no se han valorado con lo que a su juicio, el PSOE con esta moción está "prejuzgando o protestando". "No vaya a ser que hagamos caso alguna y luego ya no puedan protestar. O vamos a ver si luego yo puedo decirles a los vecinos (que) por mí, por mi grupo político, es por lo que el Ayuntamiento ha cambiado la ordenanza".

Además, ha relatado que ella y el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, han dado cita sobre la OLA "a todos los que nos han pedido" y algunos "han venido malintencionados", otros "mal informados, porque a algunos les habían dicho que Candina tenía OLA y no era verdad", y otros han "avivados".

Igual también ha dicho que comprende a los vecinos y que es consciente de que "existen problemas" pero que "ésta es la manera de solucionarlo".

Ha querido aclarar que la zona de Candina no está regulada por la OLA y la zona de Cazoña sí se ha incluido y la Asociación de Vecinos lo ha rechazado. "Deberemos de tomarnos un tiempo para valorar si la asociación de vecinos representa o no representa a todos, porque aquí a ustedes, en esta moción, sí le dan legitimidad. Pero tenemos otra moción más tarde donde dudan de la legitimidad de las asociaciones de vecinos. Yo se las doy a todas, a todas y a cada una".

Finalmente ha desmentido se esté "invirtiendo dinero todos los santanderinos en los aparcamientos privados de la ciudad".

El concejal popular de Movilidad Sostenible ha reconocido que existe "un problema significativo de aparcamiento" para el personal y visitantes de Valdecilla. Al respecto, ha considerado que el Ayuntamiento "no debe inducir a aparcamientos privados" y sí estar a favor de la movilidad sostenible. Como ejemplo, ha recordado que diez líneas del TUS tienen parada en el Intercambiador de Valdecilla, 39 autobuses, y solo con las frecuencias de las líneas 1 y 3, pasa un autobús por este lugar cada 9 minutos.

Respecto al refuerzo de la línea 3 del TUS que solicita el PSOE en su moción, ha señalado que primero se debería realizar un estudio de demanda si bien ha subrayado los costes que tendría esta propuesta.

La portavoz de Vox, Laura Velasco, ha señalado que uno de los problemas que hay que tener en cuenta es que la gente no quiere pagar por aparcar cuando va al trabajo, como los empleados de Valdecilla o los del PCTCAN, y se ha mostrado a favor de la retirada de la OLA en Cazoña. La concejala ha justificado su abstención en "no poner trabas a facilitar el aparcamiento".

Su homólogo regionalista, Felipe Piña, que ha recordado que para su grupo la solución a los problemas de movilidad --cuestión que es en Santander "como el Día de la Marmota", ha dicho-- pasa por aparcamientos en Cajo y Varadero. También ha advertido que la OLA "no verá la luz" en esta legislatura y ha reconocido que es "un tema complicado" que "habrá que estudiar con detalle" porque hay vecinos y barrios que sí la quieren --como los grupos Velarde y Venecia-- y otros que no como Cazoña.

Mientras, para el portavoz de IU, Keruin Martínez, la moción es una "solución transitoria" para la movilidad de Santander y en este sentido se ha felicitado porque se avance en la cesión de los terrenos para el aparcamiento disuasorio de La Marga, que a su juicio es la "verdadera solución" a estos problemas, y no la OLA.