Podemos denuncia un "boicot" de IU al acuerdo de confluencia que "fagocitaría" a la formación morada

Publicado 12/03/2019 13:45:07 CET

Manifiesta su disposición a "seguir hablando" y su deseo de "llegar a un acuerdo"

SANTANDER, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos Cantabria ha denunciado hoy un "boicot" al acuerdo de confluencia por parte de la dirección de Izquierda Unida de esta comunidad, con "exigencias inamovibles que fagotizarían Podemos".

Sin embargo, y a la vista del resultado del referéndum realizado en IU, publicado ayer, donde su militancia a votado a favor del acuerdo con Podemos, la formación morada ha manifestado "su disponibilidad para seguir hablando" y su "deseo de llegar a un acuerdo, respetuoso, que aune a todas las fuerzas progresistas de Cantabria".

En un comunicado, la formación morada ha afirmado que no existen "los problemas ni la inseguridad con la que IU y Equo pretenden justificar su renuncia al intento de llegar a acuerdos".

Podemos ha respondido así a las declaraciones efectuadas hoy por el candidato de Izquierda Unida al Parlamento de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, quien ha achacado a la "falta de madurez política" de Podemos la ruptura de la confluencia que ambas formaciones y Equo mantenían para las elecciones.

Para Podemos, "simplemente" se ha producido un "intento de aprovecharse de un relato derrotista para, a pesar de la diferencia de votos alcanzada en Cantabria", exigir los primeros puestos electorales.

Mientras Podemos tiene 28.272 votos, IU y Equo suman 9.566, y con ellos pretenden acceder a "los primeros puestos de lista electoral, la portavocía parlamentaria, la portavocía y la dirección de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, y la mayoría de los recursos económicos del grupo parlamentario", ha indicado la formación morada.

Igualmente, según Podemos, IU y Equo quieren "la desaparición de la palabra Podemos del nombre de la coalición Unidas Podemos y ni una sola propuesta programática".

"En la práctica parlamentaria esto implica la invisibilización de Podemos y, con ello, las sensibilidades de sus votantes y de sus más de 3.500 inscritos activos, frente a los 68 de IU y los desconocidos de Equo, que no convoca una asamblea desde enero de 2015", ha recalcado Podemos.

Además, ha subrayado que las "exigencias innegociables e inamovibles" de IU-Equo tienen "un difícil encaje desde el punto de vista democrático".

Para Podemos, se trata de "un claro oportunismo impropio de quienes dicen defender valores de progreso e integridad".

"Si a Podemos no les parecía una organización confiable, lo honesto hubiera sido no sentarse a negociar durante más de siete meses", ha considerado la formación morada, que no comprende ni acepta que IU-Equo, "que ya se sentaron a negociar con su acuerdo cerrado, sí esté dispuesta a un acuerdo electoral siempre y cuando consiga la fagotización total de Podemos".

Según este partido, "son muchos los que prefieren ver un Podemos débil", y ha lamentado que a "esa lista de los que dicen que 'no se puede' se hayan sumado nuestros, hasta ahora, aliados en la lucha por el cambio que desea la gente".

"Lamentablemente, los dirigentes de estos partidos piensan que a ellos les va a ir mejor si cargan contra Podemos, siguiendo el rebufo del resto de partidos", ha denunciado el partido, que ha insistido en que estas formaciones que "han roto las negociaciones" han pedido "lo único que no podíamos negociar, la desaparición de Podemos en Cantabria".