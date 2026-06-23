La Policía de Camargo se incorpora a VioGén-2 para reforzar la protección de las víctimas de violencia de género - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Camargo se incorporará al seguimiento y ejecución de las medidas judiciales acordadas para la protección de las víctimas de violencia de género dentro del sistema VioGén-2, tras la firma del procedimiento operativo de coordinación y colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la Guardia Civil.

Este acuerdo, que desarrolla y actualiza la adhesión previa del municipio al sistema VioGén, permite la incorporación efectiva de la Policía Local a las labores de seguimiento, protección y acompañamiento de las víctimas, ha informado el Ayuntamiento.

Así, la puesta en marcha de este procedimiento permitirá reforzar la coordinación entre ambos cuerpos de seguridad y mejorar la protección de las víctimas de violencia de género en el municipio, incorporando a la Policía Local a las tareas de seguimiento y ejecución de las medidas judiciales de protección que le sean asignadas dentro del sistema VioGén-2 del Ministerio del Interior.

El documento ha sido firmado por el alcalde, Diego Movellán, y el coronel jefe de la Guardia Civil en Cantabria, Jorge Bodelón, en un acto en el que también ha estado presente el subinspector jefe de la Policía Local de Camargo, Tomás Ramos.

"La lucha contra la violencia de género exige la máxima coordinación entre las instituciones y, con este paso, reforzamos la protección de las víctimas en Camargo", ha manifestado Movellán. Además, tras la rúbrica de este acuerdo, el regidor ha sostenido que la incorporación de la Policía Local al sistema VioGén-2 supone un "importante avance en la protección de las víctimas", así como "en la capacidad de respuesta de las administraciones y los cuerpos de seguridad".

El acuerdo, que permitirá ofrecer una atención "coordinada y eficaz" a las mujeres víctimas de violencia de género del municipio, adapta además la actuación conjunta de ambos cuerpos a la nueva Instrucción 1/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que regula la valoración y gestión policial del riesgo de violencia de género.

De este modo, la Guardia Civil continuará asumiendo las competencias relacionadas con la investigación de los hechos, la valoración inicial del riesgo y la gestión de los casos de mayor complejidad, mientras que la Policía Local desarrollará labores de seguimiento, vigilancia, protección y acompañamiento de las víctimas en aquellos casos que le sean asignados.

El procedimiento establece igualmente mecanismos de coordinación permanente, intercambio de información y colaboración entre ambos cuerpos, así como la participación de los servicios asistenciales especializados del Ayuntamiento de Camargo en la atención integral a las víctimas.