La Policía Nacional reforzará su dispositivo en Cantabria para la final del Mundial - EUROPA PRESS

SANTANDER, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional reforzará su dispositivo en Cantabria este domingo, 19 de julio, con motivo de la final del Mundial, que disputará España a las 21.00 horas, tal y como ha ocurrido este martes durante la semifinal, que ha sido retransmitida en pantallas gigantes en localidades como Santander, en el Centro Botín -que ha confirmado que volverá a proyectar la final-, y Torrelavega, en la Plaza Baldomero Iglesias.

Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno, Pedro Casares, este miércoles, a preguntas de los periodistas, ante las que ha asegurado que durante la semifinal entre España y Francia no se ha producido "ningún hecho que destacar" en materia de seguridad.

En este sentido, ha apuntado que "lo importante ha sido la celebración y la fiesta" y que espera que así vuelva a ser este domingo, "porque lo importante es que España gane y que además podamos disfrutarlo", ha agregado. De "garantizarlo" se encargarán la Policía Nacional y la Guardia Civil, en función de la demarcación, ha dicho.

Además, ha felicitado a la Selección Española por el "extraordinario" resultado, tras ganar por 2 a 0 a la francesa y ha opinado que "hemos demostrado ser una selección ganadora, campeona".

La final del Mundial será una de las actividades especiales de la Operación Verano del Cuerpo Nacional de Policía en la región, que se desarrolla entre el 1 de julio y el 31 de agosto, y que suma refuerzos adicionales durante la Semana Grande de Santander --del 17 al 26 de julio-- y las Fiestas de la Virgen Grande de Torrelavega --del 13 al 23 de agosto--.

Por ejemplo, Casares ha explicado que, en Santander, algunas de esas actividades especiales son los conciertos, como los de Escenario Porticada o el Negrita Music Festival; la Feria Taurina de Santiago; el Festival de las Naciones; y propuestas de la Semana Grande, en las que habrá un mayor número de agentes de la Jefatura Superior de Policía.

OPERACIÓN VERANO

En la Operación Verano participan 60 agentes adicionales del CNP, pertenecientes al Servicio de Medios Aéreos, que aporta el helicóptero y la unidad de drones; la Unidad Especial de Caballería, con seis caballos y siete agentes; la Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina (BRIC), para hacer controles específicos en fronteras y proteger a la población más vulnerable; y los guías caninos.

Asimismo, dentro de esos 60 policías, se encuentran 23 nuevos agentes en prácticas, que han llegado este martes 14 de julio y que permanecerán en la región durante casi un año.

A ellos se añade el propio refuerzo de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, que aumenta su trabajo en verano, especialmente en las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), en las patrullas convencionales y, "en momentos puntuales", en las Unidades de Intervención Policial (UIP).

En este sentido, el delegado del Gobierno ha afirmado que se trata de una cifra "un poquito mayor que otros años, pero fundamentalmente se refuerzan las mismas unidades".

En concreto, la Policía Nacional organizará patrullas de paisano, para controlar espacios y "ser ojos que todo que todo lo ven" en las calles, y patrullas a pie en zonas especialmente concurridas, en las que puede haber más aglomeraciones.

También, ha establecido varias zonas de trabajo especial en las que pondrá el foco, como son el centro de la ciudad, con un dispositivo especial para garantizar el comercio seguro y que no se produzcan hurtos o robos; los autobuses urbanos; el ocio nocturno, "para garantizar que el disfrute sea lo importante y no se produzcan altercados"; o las playas.

El objetivo de este dispositivo es reforzar la región de cara a la multiplicación de la población en la comunidad autónoma durante la temporada estival, especialmente en Santander, para garantizar que el disfrute de las fiestas y la seguridad, ha asegurado Casares.

Por último, ha agradecido el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que "redoblan su esfuerzo para que los demás podamos disfrutar de las vacaciones", y que se coordinan con las policías locales para "garantizar que sea un verano tranquilo y que sigamos siendo un destino seguro".

Así lo ha comunicado el representante del Estado durante la presentación de la Operación Verano de la Policía Nacional en Cantabria, que ha tenido lugar en la explanada de la Grúa de Piedra, en Santander.