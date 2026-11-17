Archivo - Imagen de recurso de la Policía Local de Santander, a 17 de julio de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha sorprendido durante la tarde de este lunes, entre las 16.55 y las 20.10 horas, a siete conductores que han dado positivo en drogas.

En un comunicado, el Cuerpo ha subrayado que todos ellos han sido localizados en diferentes controles de tráfico en las calles Montevideo, paseo de Altamira, José María de Cossío y Girasol.

El primero de los casos se registró a las 16.55 horas en la calle Montevideo, donde los agentes sometieron a un control de drogas a un hombre de 32 años que había sido interceptado previamente por cometer una infracción de las normas de circulación. La prueba dio positiva en cocaína, anfetamina y THC.

Posteriormente, a las 17.40 horas, durante un control preventivo en el Paseo de Altamira, otro conductor, de 37 años, dio positivo en cocaína y anfetamina.

A las 18.30 horas, en la calle José María de Cossío, un hombre de 22 años arrojó un resultado positivo en cocaína y THC. Apenas diez minutos después, en la misma vía, otro conductor, de 53 años, dio positivo en cocaína.

Los controles continuaron en la calle Girasol, donde a las 19.30 horas un conductor de 20 años dio positivo en THC y, a las 20.05, un motorista de 46 años también arrojó un resultado positivo en esta misma sustancia.

El último caso se produjo a las 20.10 horas, en esa misma calle, donde un hombre de 36 años dio positivo en THC.

En los siete casos, la Policía Local procedió a incoar los correspondientes expedientes administrativos. Además, los vehículos de los tres conductores identificados en la calle Girasol fueron retirados por una grúa urbana y trasladados al Depósito Municipal de Ojaiz.