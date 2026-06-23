Potes acoge la presentación de un libro sobre la gran peregrinación budista de Japón

Archivo - Imagen de uno de los templos japoneses centro de peregrinaciones - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Lebaniegos de Potes acogerá este miércoles, 24 de junio, a partir de las 19.00 horas, la presentación del libro 'El camino budista de Shikoku Henro. Un viaje japonés', del escritor, filósofo y antropólogo José Tono Martínez.

En el acto, de entrada libre, participarán el propio autor y la directora de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar G. Bahamonde, según ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

Este encuentro permitirá reflexionar sobre los vínculos que unen a las grandes rutas de peregrinación del mundo y sobre la capacidad transformadora del hecho de caminar.

La obra recoge la experiencia de José Tono Martínez en la peregrinación japonesa de los 88 templos de Shikoku, una de las rutas espirituales más importantes de Asia.

A través de su relato, el autor explora conceptos como el viaje interior, la búsqueda de sentido, la hospitalidad, el encuentro con otras culturas y la relación entre el ser humano y el territorio.

Desde la Fundación Camino Lebaniego, esta presentación se enmarca en la apuesta por promover el conocimiento y el diálogo entre distintos caminos de peregrinación que, pese a desarrollarse en contextos culturales y religiosos diferentes, comparten valores universales.

Tanto el Camino Lebaniego y el Camino de Santiago como el Shikoku Henro japonés entienden la peregrinación "como una experiencia de transformación personal, de esfuerzo consciente y de conexión profunda con el entorno".

Sostienen que estas rutas constituyen además un "valioso patrimonio cultural que ha contribuido durante siglos a generar espacios de intercambio, hospitalidad y convivencia entre pueblos".

"Más allá de sus dimensiones religiosas, representan formas de recorrer el territorio que favorecen el conocimiento mutuo, el respeto por las tradiciones y la reflexión sobre el propio camino vital", han señalado.

La presentación ofrecerá una oportunidad para acercarse a una de las grandes peregrinaciones del mundo y para descubrir los paralelismos que la unen con la tradición peregrina europea, reforzando así la vocación internacional del Camino Lebaniego y su papel como espacio de encuentro entre culturas.