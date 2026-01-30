Potes tendrá pediatra cuatro días a la semana y Pascual no entiende que se mantenga la concentración del domingo

Archivo - El consejero de Salud, César Pascual - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Potes tendrá pediatra cuatro días a la semana, un contrato que se formalizará en cuanto la médico que se ha ofrecido para el puesto, que actualmente está de baja, coja el alta. Además, la facultativa también prestará atención un día en Puentenansa.

Así lo ha anunciado este viernes en declaraciones a los medios el consejero de Salud, César Pascual, que ha manifestado que no entiende por qué se mantiene la movilización prevista para este domingo, 1 de febrero, en Potes, para exigir la cobertura de la plaza.

Pascual ha asegurado que la Consejería no se ha negado "en ningún momento" a aceptar el ofrecimiento de la pediatra. Ha detallado que desde que la plaza se quedó vacante hace 19 meses, se han ofertado "muchos contratos a mucha gente" y nadie aceptó, incluso ella, "que fue el primer destino que se le ofreció y rehusó. Y nadie ha aceptado contratos en Potes". "Se ha sacado a concurso esa plaza y nadie ha pedido, ha quedado vacante", ha subrayado.

En noviembre, el Sindicato Médico anunció que había una pediatra dispuesta a ocupar la plaza, pero "no registró un escrito hasta enero, que es cuando nosotros hemos respondido a ese escrito con un ofrecimiento", ha explicado Pascual.

Y fue entonces porque ya se había resuelto el concurso de la plaza de pediatra de Reocín, lo que evitaba el problema de "desvestir un santo para vestir a otro".

Pascual también ha indicado que incluso se planteó catalogar la de Potes como de difícil cobertura, pero finalmente no ha sido necesario.

Por ello, para el consejero es "difícilmente entendible" que la Plataforma Ciudadana 'Por un Pediatra en Liébana' mantenga la concentración prevista este domingo al mediodía en Potes para reclamar este servicio.

"Cuando a mí me piden un pediatra dos días y se lo doy cuatro, si en domingo hay una manifestación, lo que quiere decir es que detrás hay una internacionalidad política, claramente. Esto ya no es una reivindicación de que 'queremos un pediatra'; detrás hay una intencionalidad política y el concejal del PRC está detrás de todo esto", ha sostenido Pascual.

En relación a la plaza de Reocín, que se saca ahora, en opinión de Pascual no es "difícil" de cubrir porque está muy cerca de Torrelavega, si bien ha reconocido que en Cantabria existe un problema con las bajas de Pediatría, que alcanzan las 21 en este momento entre atención primaria y hospitalaria.

"Como se van a reorganizar ahora con el concurso, se quedan vacantes y va a haber movimientos de pediatras de unos sitios a otros", si bien es "imposible" garantizar la cobertura hasta que los profesionales de baja cojan el alta", ha precisado.

PROBLEMA EN VALDECILLA

Y se ha referido al "problema muy serio" que tiene el Hospital Marqués de Valdecilla con las guardias por las muchas bajas que soporta. "Que son por embarazo, que está muy bien, que yo no tengo nada que decir, pero es un hecho cierto que tenemos muchas bajas en Pediatría y son bajas maternales o muy largas, un año y pico, y eso genera muchas dificultades para la cobertura".

De hecho, ante la cantidad de bajas, "hay gente que prácticamente solo está haciendo guardias", y la intención de la Consejería es "fidelizar" a residentes cuando terminen en mayo, como se hizo en 2025, cuando además llegaron a Cantabria otros dos de otras comunidades.

Pascual ha concretado que las bajas no se pueden cubrir porque no hay profesionales interesados en "un contrato pequeño".

Además, ha afirmado que no hay profesionales en España de Pediatría y, según un estudio de la Sociedad Española de Pediatría y Atención Primaria, Cantabria tiene "la mayor cobertura de pediatras de toda España, pero con muchísima diferencia a cualquier otra comunidad autónoma. Y estamos como estamos ¿Por qué?. Porque no hay pediatras, no salen suficientes pediatras para el relevo generacional y porque los pediatras que salen ahora prefieren la pediatría hospitalaria. Pero eso es un problema nacional, no es un problema de Cantabria".