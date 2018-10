El PP cree que Revilla ha "cedido" el "mando" del Gobierno a Zuloaga

Actualizado 29/08/2018 13:19:50 CET

Iñigo Fernánez afirma que "la política del Gobierno se decide en la Delegación de Gobierno"

SANTANDER, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular considera que el secretario general del PSOE, candidato a la Presidencia y a la vez delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, "ha tomado el mando" del Gobierno y ahora es "quien decide el rumbo", porque el presidente, Miguel Angel Revilla, "se lo ha entregado y ha renunciado a gobernar". A la vez, ha advertido que "girar a la izquierda" supondrá "más impuestos y más despilfarro".

Así lo ha señalado hoy el portavoz del PP, Iñigo Fernández, quien ha valorado en rueda de prensa las declaraciones de Zuloaga del pasado domingo en las que anunció que el PSOE negociará los presupuestos de sus consejerías con la formación morada, a lo que Revilla respondió ayer que la intención del Gobierno es negociar los presupuestos de 2019 "con todos".

Para Iñigo Fernández, "la decisión del PSOE de girar a la izquierda y buscar acuerdos con Podemos", y el hecho de que la consejera de Sanidad, la socialista Luisa Real, siga en el cargo pese al "escándalo" de los contratos del Servicio Cántabro de Salud, evidencian que Revilla "ha entregado" el Gobierno a Zuloaga y que "la política del Gobierno se decide en la Delegación de Gobierno".

El parlamentario del PP ha reiterado que a Revilla "no le importa no gobernar" porque "lo único que quiere es seguir siendo presidente" por la proyección mediática que le reporta el cargo, y por eso "traga con todo, cede permanentemente a las pautas que marcha el PSOE y está dispuesto a asumir que sean otros los que marquen las directrices".

"MALA NOTICIA PARA CANTABRIA"

Al respecto, ha señalado que la voluntad de Revilla "no ha prevalecido" en el "conflicto" del SCS y ha añadido que el hecho de que el PSOE "decida el rumbo del Gobierno y con quién se pacta, es una mala noticia para Cantabria.

"Revilla permite que el Gobierno gire a la izquierda, y eso significa más impuestos, más gasto público, más despilfarro, más déficit, volver a las andadas, al mismo camino, volver a aquello que nos arrastró a la mayor crisis económica y social que hemos conocido en los últimos tiempos; eso es lo que está permitiendo Revilla al asumir como propio el giro a la izquierda anunciado por Zuloaga", ha señalado.

Como en anteriores comparecencias, el portavoz del PP ha insistido en que Revilla "no está para gobernar, no trabaja, está cansado, desbordado, no toma decisiones, no dirige, no lidera, no ilusiona", y es un presidente "a media jornada, con dedicación parcial". Fernández ha añadido que "no sabe cuáles son las razones que hacen que Revilla no trabaje" y ha apostillado que "cuando va a La Sexta no le importa trasnochar".

En su opinión, Revilla está "agotado, como su gobierno, por eso otros ocupan el espacio que él ha dejado". "Huele a fin de ciclo, a etapa que se cierra, todos los vemos, quizás el único que no lo vea sea Revilla", ha finalizado.