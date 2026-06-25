PP defiende el trabajo "responsable" del Gobierno y censura el relato "apocalíptico" de la oposición

Juan José Alonso, diputado y portavoz parlamentario del PP cántabro.-ARCHIVO - PP

SANTANDER 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlamento de Cantabria, Juan José Alonso, ha defendido el trabajo "responsable" del Gobierno autonómico, su "eficacia" en la gestión y "escucha", y ha censurado el relato "artificial y apocalíptico" de la oposición --Vox, PRC y PSOE-- en el Debate sobre el Estado de la Región, "absolutamente alejado de la realidad", ha calificado.

Así lo ha dicho esta tarde desde la tribuna de la Cámara en la que ha afirmado que los cántabros "cuentan con un Gobierno que cumple con la palabra dada" y que es "ambicioso" y apuesta por "el futuro de nuestra región".

De este modo, Alonso ha aseverado que hace tres años Cantabria era una comunidad "sin casi esperanzas por la nefasta gestión de socialistas y regionalistas", mientras que "hoy es una comunidad que atrae inversión, con más capacidad para impulsar políticas públicas y más solvente".

"Es un todos a una en contra del gobierno del cambio de Cantabria. No nos sorprende, porque soy consciente de sus urgencias y de sus preocupaciones electorales", ha dicho Alonso al resto de partidos con representación parlamentaria a los que ha pedido que se "pongan a pensar en los cántabros" y que "no piensen en las elecciones". "Queda mucha legislatura aún y mucho trabajo por hacer".

Especialmente duro ha sido con el PSOE, ante el que ha reivindicado que Cantabria necesita un Gobierno de España, "sumido en el caos y la corrupción", que apueste "de una vez y de manera decidida" por la comunidad autónoma, "sacando adelante proyectos que de verdad sean trascendentales para el futuro de nuestra región", como es el Campus Tecnológico Altamira, que "será una realidad si el Gobierno de España finalmente cumple su parte y da a Cantabria el suministro eléctrico".

El portavoz 'popular' ha asegurado que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga "ha conseguido revertir la situación de declive que se encontró en mayo de 2023 y por lo que la inmensa mayoría de los cántabros pidieron", haciéndolo "sin ruidos, sin traumas y sin escándalos" y en minoría, algo de lo que el PP está "tremendamente orgullos por su capacidad de diálogo, de escucha a la ciudadanía, a los colectivos sociales y también a la oposición".

Todo ello en contraposición a aquellos que "llegaban gobernando 16 de los últimos 20 años en Cantabria, en muchos casos con mayorías suficientes para tomar decisiones sin obligación de llegar a acuerdos con nadie más", destacando los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo 'popular' con los sanitarios, los ganaderos y los docentes en esta legislatura.

"Ahora exigen a este Gobierno y en minoría que haga en tres años lo que ellos no fueron capaces de hacer en 16 sin necesidad de contar con nadie", ha reiterado, señalando que el anterior gobierno funcionaba "a base de papelucos firmados por un corrupto como es el señor Ábalos".