Numerosas personas votan durante las elecciones generales, en el CEIP Manuel Llano, a 29 de noviembre de 2026, en Santander, Cantabria (España)- Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ganaría las elecciones generales celebradas este domingo, 29 de noviembre, en Cantabria al obtener tres diputados, uno más que en 2023, y el PSOE conseguiría dos, los mismos que en los anteriores comicios nacionales, según la encuesta de Sigma Dos para TVE y Forta.

Así, ambas formaciones se repartirían los cinco escaños al Congreso de la Comunidad, dejando fuera a Vox, que en las elecciones de 2023 consiguió uno --la única comunidad donde la formación no igual o supera los resultados de 2023--, y a Frente Amplio, que entonces se presentó bajo las siglas de Sumar y no obtuvo ninguno.

De esta forma, en la pasada legislatura los escaños de la comunidad han estado repartidos en dos para el PP y dos para PSOE, y uno para Vox.

La encuesta se ha realizado con 19.501 entrevistas realizadas entre el 12 y el 28 de noviembre.