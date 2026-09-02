El PP pide al PSOE que no utilice a los vecinos "para construir su relato contra Santander"

Archivo - La concejala de Barrios de Santander, Lorena Gutiérrez - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Barrios y Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez (PP), ha lamentado que el PSOE intente trasladar una imagen negativa de la ciudad utilizando para ello las reivindicaciones de los vecinos: "Deberían dejar de utilizar a los vecinos para construir su relato contra Santander", ha criticado.

Gutiérrez ha respondido así a las declaraciones del portavoz municipal socialista, Daniel Fernández, que ha pedido a la alcaldesa, Gema Igual, que escuche a las asociaciones de vecinos que "levantaron la voz" para mostrarle, a través de un comunicado, su preocupación por la situación en la que se encuentra Santander.

Así, la edil ha reprochado al socialista su "obsesión por pintar permanentemente una ciudad que no existe" y por convertir cualquier cuestión municipal "en un argumento contra la alcaldesa".

"Santander es una ciudad maravillosa, dinámica, que avanza, que se transforma y que tiene muchísimo futuro. Por supuesto que tenemos retos, cosas que mejorar y problemas que solucionar, y precisamente para eso trabajamos todos los días", ha señalado.

Por ello, ha pedido al PSOE que revise su "empeño permanente por construir un relato negativo de Santander". "Llevan tanto tiempo intentando dibujar una ciudad a la medida de su discurso que parecen incapaces de reconocer cualquier avance", ha dicho.

Además, ha mostrado su "sorpresa" de que sea el PSOE el que pretenda dar lecciones de gestión, responsabilidad y ejemplaridad, y ha instado a Fernández a que mire "un poco hacia dentro" y reflexione sobre "lo que está ocurriendo alrededor de su partido y de su Gobierno".

Frente a lo que ha denominado "la estrategia del ruido" del PSOE, la concejala de Barrios ha reivindicado el trabajo cotidiano del Ayuntamiento y el contacto directo con los santanderinos.

Y es que, Gutiérrez ha explicado que hablar con los vecinos "no es nada nuevo ni extraordinario", sino que "forma parte del día a día" y del trabajo del equipo de Gobierno.

Así, ha destacado que Santander cuenta con más de 61 asociaciones vecinales y ha considerado "normal, saludable y positivo" que estos colectivos se reúnan, dialoguen, se coordinen y trasladen públicamente sus reivindicaciones.

Y ha puntualizado que el equipo de Gobierno tiene "máximo respeto" hacia las asociaciones que han expresado públicamente sus preocupaciones, aunque ha lamentado la actitud de los socialistas.

Por último, ha insistido en que el verdadero debate sobre el futuro de Santander debe construirse desde las propuestas y no desde el pesimismo permanente, y ha invitado a los socialistas a "abandonar por una vez el diagnóstico catastrofista" y conocer de primera mano la realidad cotidiana de los barrios.