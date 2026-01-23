El PP de Reinosa rompe el pacto con el PRC y gobernará en minoría

Archivo - Ayuntamiento de Reinosa - AYUNTAMIENTO DE REINOSA - Archivo

SANTANDER, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Reinosa, José Luis López Vielba, ha anunciado este viernes la ruptura del pacto de gobierno entre el Grupo Popular y el Regionalista, una decisión que ha calificado de "necesaria para garantizar la estabilidad institucional y el buen funcionamiento del Ayuntamiento", que a partir de ahora gobernará el PP en minoría.

Las razones que ha esgrimido el regidor del PP --partido que tiene cuatro concejales en una Corporación de 13-- son la pérdida de confianza en su hasta ahora socio, la "falta de implicación" del teniente de Alcalde, el regionalista Daniel Santos, y la "deslealtad reiterada" de su grupo, entre otras.

Según ha explicado en un comunicado, un gobierno de coalición debe basarse en "la confianza, la lealtad institucional y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados". Sin embargo, ha afirmado en los últimos meses se han producido "actuaciones unilaterales" por parte del PRC --que tiene tres concejales--, "contrarias a los compromisos asumidos dentro del equipo de Gobierno", lo que ha provocado una "quiebra irreversible de la confianza".

El alcalde ha señalado como una de las principales razones de esta decisión la "falta de implicación" en el desempeño de las funciones del concejal de Obras y Urbanismo y primer teniente de Alcalde, Daniel Santos, lo que ha generado "una situación de bloqueo" en dicha Concejalía.

Esta circunstancia "ha obligado tanto al alcalde, como a otros concejales, a asumir en los últimos meses responsabilidades que no les correspondían para garantizar el funcionamiento de los servicios municipales", ha explicado.

López Vielva ha asegurado que durante este tiempo Santos "se ha ausentado de forma reiterada y deliberada" en todos los órganos de gobierno como la Junta de Gobierno Local, mesas de negociación, Junta de Portavoces, comisiones informativas y reuniones del Patronato de la Residencia San Francisco, "una situación que no podíamos tolerar durante más tiempo".

Además, ha recordado que el concejal del PRC contaba con una dedicación parcial, retribuida con 12.000 euros anuales, "a la que no ha renunciado pese a la falta de implicación señalada".

"Al Ayuntamiento hemos llegado a trabajar para los ciudadanos, y no podemos permitir que Santos se lleve el dinero público de todos los reinosanos sin aparecer durante los últimos seis meses a su puesto de trabajo. El dinero público es sagrado y Santos lo está percibiendo sin justificación", ha incidido.

El Partido Popular de Reinosa también ha señalado otros motivos "graves" para tomar esta decisión "tan drástica" y que "demuestran la deslealtad reiterada" de su socio de gobierno.

Entre ellos se encuentran la modificación de ordenanzas municipales sin consenso, la firma de decretos contrarios a la voluntad del alcalde, el envío de comunicaciones a otras administraciones en nombre del Ayuntamiento "con intereses partidistas", así como declaraciones públicas cuestionando decisiones del propio equipo de Gobierno, ha enumerado.

A ello se suma las "zancadillas permanentes" para la aprobación del presupuesto municipal, la falta de asistencia a reuniones del equipo de Gobierno y la falta de coordinación de eventos municipales, ha añadido el regidor.

Como consecuencia de esta situación, el alcalde firmará el lunes el decreto de revocación de todas las delegaciones otorgadas a los tres concejales del Grupo Regionalista, competencias que serán asumidas de forma interina por él mismo y sus compañeros de partido hasta su redistribución entre los concejales del equipo de Gobierno.

El Ayuntamiento ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que los servicios municipales seguirán funcionando "con total normalidad" y que la actividad administrativa "no se verá afectada".

"A partir de ahora, el Consistorio inicia una nueva etapa de gobierno en minoría, basada en el diálogo y el acuerdo puntual con el resto de fuerzas políticas, priorizando en todo momento el interés general de Reinosa, y no el interés particular de un partido como ha estado haciendo hasta ahora el portavoz del PRC", ha asegurado el alcalde.

El objetivo de esta decisión es "desbloquear el Ayuntamiento y garantizar una gestión eficaz y coherente con los compromisos adquiridos con los vecinos", ha concluido.

El próximo martes convocará una rueda de prensa para dar explicaciones más detalladas de esta decisión