El PP replica al PSOE que "no puede dar lecciones quien ha creado el problema" de la vivienda en Cantabria

El coordinador y portavoz parlamentario del PP, Juan José Alonso - PP

SANTANDER, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador y portavoz parlamentario del PP en Cantabria, Juan José Alonso, ha replicado al PSOE que "no puede dar lecciones quien ha creado el problema" de la vivienda en la comunidad, tras el anuncio este martes del secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares, de que presentarán una iniciativa en el Parlamento autonómico para pedir la reprobación del consejero del área, el 'popular' Roberto Media, por "no dar respuesta al principal problema de la ciudadanía" cántabra.

"Cuando su partido estuvo al frente de las competencias de vivienda del Gobierno de Cantabria --en la pasada legislatura en el ejecutivo bipartito con el PRC-- "no hicieron absolutamente nada para impulsar vivienda pública, por lo que no puede dar lecciones quien ha creado el problema", ha insistido en un comunicado, en el que ha dado respuesta al también delegado del Gobierno en la comunidad.

Alonso ha defendido la política de vivienda llevada a cabo por el actual Gobierno de María José Sáenz de Buruaga, para lo que ha sostenido que "nunca antes" un ejecutivo regional había trabajado "tanto" para generar "más vivienda pública y ofrecer más oportunidades a los cántabros".

"Mientras el PSOE ladra, el Gobierno del Partido Popular sigue trabajando", ha aseverado el portavoz parlamentario, quien ha puesto de ejemplo que este mismo lunes Media anunció, junto a la alcaldesa socialista de San Vicente de la Barquera, un convenio para construir 37 viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra.

De este modo, ha enfatizado que "mientras Casares patalea hoy pidiendo la reprobación del consejero de Vivienda, ayer el Gobierno de Cantabria estaba trabajando con un ayuntamiento socialista para poner en marcha nuevas viviendas públicas", ha apostillado.

Además, Alonso ha hecho hincapié en que a esta actuación se suma al programa de 285 viviendas públicas en alquiler asequible que está impulsando el Ejecutivo en distintos municipios, para las que "el Gobierno regional pone el 70 por ciento de la financiación y el 30 restante procede de fondos europeos", para reprochar que el Gobierno de Pedro Sánchez, "al que representa el señor Casares, no aporta ni un solo euro".

Por último, ha instado al líder de los socialistas cántabros a que, "si realmente quiere ser útil" para los ciudadanos de Cantabria, contribuya a sacar adelante la Ley de Vivienda autonómica.

"Ahí es donde podemos debatir, mejorar y aprobar medidas que tengan efectos reales sobre el acceso a la vivienda", ha subrayado.

"Mientras unos se dedican al espectáculo, el Gobierno del PP va a seguir trabajando. Mientras los socialistas convierten cada actuación en una disputa política, el Gobierno del PP va a seguir firmando convenios, movilizando suelo y poniendo en marcha viviendas. Ese es el compromiso del PP: trabajar para ofrecer soluciones concretas a los cántabros", ha concluido el 'popular'.