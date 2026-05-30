El PP responde a Blanco (PRC): "Algunos piensan que la caza es su patio de recreo particular"

La diputada del PP, Belén Ceballos. - PP

SANTANDER 30 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional y portavoz de Ganadería del PP, Belén Ceballos, ha criticado que el regionalista Guillermo Blanco haga "política partidista barata" con la caza y ha afirmado que "algunos piensan que la caza es su patio de recreo particular, pero con la caza no se juega".

Ceballos ha indicado en una nota de prensa que "el grueso del sector cinegético" ha apoyado las restricciones impuestas en la Reserva Regional de Caza Saja, "desde la Federación Cántabra de Caza, hasta el resto de sociedades de cazadores, salvo una".

Por lo que, según ha dicho, "se desmonta por completo el relato del señor Blanco y queda demostrado que el Gobierno del PP está realizando una gestión responsable de la caza, para tratar de garantizar la actividad hoy, mañana y dentro de 20 años".

Para Ceballos, la consejera del ramo, María Jesús Susinos (PP), "ha hecho lo que tenía que hacer, ejercer las responsabilidades" sobre la Reserva, "aplicando criterios técnicos, ambientales y de prudencia", algo que "no hizo Blanco cuando tuvo las responsabilidades, a pesar de que conocía los resultados de los últimos censos oficiales", ha añadido.

Y le ha advertido de que el Gobierno "no va a dejarse arrastrar por polémicas interesadas generadas por asociaciones privadas y por políticos que sólo buscan notoriedad", ya que, según ella, "se está demostrando que el Gobierno de Buruaga no gestiona ni a golpe de presión, ni a golpe de titulares, ni a golpe de intereses de algunos".

En la misma línea, ha reprochado que "parece mentira que siendo consejero ignorase los datos" y ha criticado que, por su "mala gestión", los censos no se actualicen desde 2017, "se hayan llegado a dar batidas sin motivación, a incumplir sistemáticamente la Ley de Creación de la Reserva, a dañar gravemente el equilibrio y el estado sanitario de ciertas especies de caza".

También, ha criticado que los regionalistas cuestionen la reducción de permisos de caza, cuando las decisiones de la Consejería "siempre se basan en informes técnicos, en este caso de los Agentes del Medio Natural del Gobierno de Cantabria, que han constatado que durante los últimos ejercicios la población de venados en la Reserva Regional de Caza del Saja se ha visto reducida de manera considerable".

Sobre la contratación de la elaboración de los censos poblacionales de especies cinegéticas, ha mostrado su sorpresa porque "el exconsejero regionalista no sepa, ahora que está en la oposición, que los censos poblacionales de especies cinegéticas se encargan, desde hace 30 años, a empresas externas".