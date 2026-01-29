El PP de Torrelavega pide a PSOE que "se plante" con el Museo del Hojaldre y no sea "muleta del PRC a cambio de sueldos"

El portavoz del PP en Torrelavega, Miguel Ángel Vargas - PP

TORRELAVEGA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Torrelavega ha pedido al PSOE que "se plante" ante su socio de gobierno, el PRC, y haga valer el acuerdo que adoptó el Pleno de la Corporación para que el edificio de Baldomero Iglesias no albergue el Museo del Hojaldre.

"Exigimos que dejen de ser la muleta de los regionalistas a cambio de sueldos", ha reivindicado este jueves en rueda de prensa el portavoz del PP en el municipio, Miguel Ángel Vargas, que ha criticado que se vaya a volver a llevar al Pleno este proyecto después de que todos los partidos, salvo el PRC, aprobaron una moción en rechazo a ubicar el museo en ese inmueble.

El 'popular' ha denunciado que, a pesar de dicho acuerdo adoptado por la Corporación municipal, el alcalde, Javier López Estrada (PRC), "ha impuesto su criterio personal y ha continuado tramitando un proyecto que nadie ha pedido y que nadie quiere salvo él".

Además, "si ya es grave que un alcalde desoiga lo que dice el Pleno", para el PP es aún peor que el PSOE, "que no quiere el proyecto, prefiera mirar a un lado con tal se seguir teniendo un sueldo. Los socialistas deberían pensar en Torrelavega, plantarse ante el PRC y forzarlo para que se dé cumplimiento de lo que se acordó en el Pleno", ha opinado Vargas.

También ha advertido de que a los casi 600.000 euros que va a suponer la obra hay que sumar el coste de personal, mantenimiento y contenido que se le va a dar al museo. Una cuantía que "deberá ser asumido en solitario por el Ayuntamiento en un momento en el que ha subido los impuestos a los vecinos, está denegando actuaciones en zonas de la ciudad por falta de crédito y está reduciendo a clubes deportivos y asociaciones las ayudas un 20%", ha apostillado el 'popular'.

Ante esta situación, Vargas ha pedido a regionalistas y socialistas que "recapaciten" y pongan en el centro de sus políticas a los vecinos con el objetivo de dar solución a sus problemas del día a día.

"PRC-PSOE no pueden sostener un pacto de gobierno en el que cada uno va por libre y no se apoyan en decisiones importantes para la ciudad, como es el caso del Museo del Hojaldre. Están demostrando que lo único que les importa es el sueldo por encima del bienestar de los propios vecinos. Es intolerable", ha concluido el portavoz del PP.