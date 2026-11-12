Íñigo Fernández (PP) afirma que el Presupuesto de Cantabria de 2027 se aprobará "con o sin Paula Fernández (PRC)"

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional y senador autonómico del PP cántabro, Íñigo Fernández, ha asegurado que el Presupuestos de Cantabria para 2027 se va a aprobar "con o sin Paula Fernández (candidata a la Presidencia del PRC)" quien, "a lo mejor", cuando salga adelante el documento, "ya ni siquiera es la líder del Partido Regionalista".

"Si no es antes de las elecciones autonómicas, será después, pero este Presupuesto, que es el que Cantabria necesita, en mi opinión, yo vaticino que se va a aprobar, a pesar de esta estrategia de Paula de oponerse al PP, de marcar distancias con el Gobierno de Cantabria y de arrimar al Partido Regionalista a la izquierda", ha manifestado Íñigo Fernández este jueves en declaraciones a la prensa, tras el anuncio del PRC de que va a presentar una enmienda a la totalidad al proyecto.

El diputado 'popular' ha reiterado que la "auténtica motivación" que tiene Paula Fernández para decir no al Presupuesto de Cantabria de 2027 es "electoral, cálculo político" porque "las encuestas le vaticinan un fracaso total" en las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo y la candidata regionalista "lo que está buscando es tratar de hacerse notar como sea".

El también senador autonómico del PP cree que Paula Fernández "fue siempre partidaria de arrimar al Partido Regionalista a la izquierda" y, en su opinión, la idea de que los anteriores acuerdos presupuestarios entre el PP y el PRC no se han cumplido del todo es "solo una excusa".

"El Partido Regionalista tenía decidido votar no al Presupuesto de Cantabria desde hace mucho tiempo, desde antes de que el mismo documento se registrara en el Parlamento", ha aseverado Íñigo Fernández, que ha censurado que el PRC ha anunciado su enmienda a la totalidad "con 13 días de antelación, sin siquiera mirar el documento, sin estudiarlo, sin sentarse a hablar con nosotros".

A juicio de Íñigo Fernández, "arrimar al Partido Regionalista hacia la izquierda no va a resolver el problema de liderazgo de Paula Fernández como candidata del PRC", sino que "lo acrecienta" porque esa estrategia "lo aleja" del camino que puede devolverle al gobierno, aunque sea como un socio menor, de una coalición.

"QUEDA MUY POCO MARGEN PARA HABLAR"

Cuestionado sobre si se ha puesto en contacto con alguno de los grupos parlamentarios para negociar dichas cuentas, Íñigo Fernández ha señalado que "si un grupo registra una enmienda a la totalidad, queda muy poco margen para hablar".

"Nosotros aquí hablamos mucho formalmente y oficialmente, y también informalmente, y sabemos muy bien qué actitud hay en los grupos de cara a sentarse en la negociación", ha añadido el diputado 'popular', que ha indicado que, en el caso del PRC, "la decisión de tumbar el presupuesto ya la había adoptado su líder, Paula Fernández hace tiempo, sin esperar siquiera conocer el contenido".

"Solo nos queda esperar, pero yo soy de los que cree que este presupuesto se aprobará, como digo, si no antes de las elecciones autonómicas, a continuación", ha sentenciado Íñigo Fernández.

Ha insistido en que las cuentas regionales del año que viene "se van a aprobar antes de las autonómicas o después, sea cual sea la estrategia a corto plazo, el cálculo electoral de la candidata del Partido Regionalista, Paula Fernández, que no va a arreglar su problema de liderazgo al frente del partido mediante esta estrategia de oponerse a todo lo que propone el Gobierno de Cantabria y arrimar al Partido Regionalista hacia la izquierda".