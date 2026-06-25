El PRC afea a Buruaga que "venda un programa electoral para 2027" pero "ningún hecho real"

Paula Fernández, candidata y diputada del PRC - PRC

SANTANDER 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PRC y candidata electoral del partido, Paula Fernández, ha afeado a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), que en el tercer y último debate sobre el estado de la región de la legislatura haya "vendido un programa electoral para 2027", con la treintena de anuncios realizados en casi cuatro horas de intervención, pero "ningún hecho real a día de hoy".

"Todo promesas para la siguiente legislatura", ha señalado la regionalista, que se ha referido al discurso de la 'popular' en el Pleno del Parlamento, en el que ha aprovechado para hacer balance de los tres años de gobierno, como un "regreso al futuro". En este sentido, ha censurado que "no tiene ningún proyecto real" para la región y solo ha ofrecido "humo y titulares, eso sí, en abundancia".

Frente a ello, el PRC -partido que facilitó su investidura como presidenta y ha permitido también la aprobación de los presupuestos de cada ejercicio- hace un balance de 2023-2026 "profundamente decepcionante. Porque detrás de los anuncios, de los titulares y de los discursos optimistas, lo único que encontramos es un gran vacío", ha explicado la candidata regionalista a la Presidencia autonómica.

Según ha defendido, "el principal problema de Cantabria hoy no es presupuestar", sino que lo "más triste" es que la comunidad tenga "un Gobierno indiferente y que no hace nada", al que los cántabros "no conocen y al que no identifican con ningún hecho positivo".

En su intervención, Fernández ha lamentado que la región "no va bien", sino que "avanza mucho más despacio de lo que podría hacerlo y que se separa de España cada vez más". Y es que, a sus ojos, Cantabria "está atrapada en una tormenta, no encuentra una dirección clara y ha perdido el impulso necesario para superar los obstáculos que se la presentan", por lo que -ha reivindicado- "necesita dirección" y "liderazgo", pero no "excusas" o "resignación".

"No necesita una albacea, necesita una capitana", ha abundado Fernández, para insistir en que Cantabria "merece una presidenta que dé la cara" así como "un proyecto de futuro" y un Ejecutivo que "gobierne para todos". "Cantabria merece más de lo que ustedes nos ofrecen", ha remachado la portavoz del PRC, preocupada por la "parálisis" en la que a su juicio se encuentra la región y que "más pronto que tarde", y según ha augurado ante Buruaga, "despertará del mal sueño que esta siendo su ineficacia".