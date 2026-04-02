El PRC, consternado por la muerte de Marcano: "Perdemos un político irrepetible"

Javier López Marcano - PRC

SANTANDER 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PRC ha asegurado que el fallecimiento este jueves de su diputado y vicesecretario general de Acción Territorial, Javier López Marcano, supone la pérdida de "uno de los grandes nombres del regionalismo, un político irrepetible, clarividente y que volcó su vida en la defensa de Cantabria".

En estos términos se han pronunciado el secretario general, Miguel Ángel Revilla, y la candidata, Paula Fernández Viaña, quienes han destacado el "papel irrepetible" protagonizado por López Marcano tanto en la historia del partido como en la trayectoria autonómica de Cantabria.

Ambos se han declarado "consternados" por el "mazazo terrible" que supone el fallecimiento "repentino e inesperado" del dirigente regionalista --a causa de un infarto--, a quien han calificado como "un líder inolvidable y que siempre será un referente para todos los hombres y mujeres que forman la familia regionalista".

"Ha sido un pilar fundamental del PRC y de la imagen de Cantabria, con una mente privilegiada y una capacidad de trabajo inagotable en la lucha por esta tierra", ha asegurado Revilla, quien ha puesto en valor su contribución a la dinamización turística y al desarrollo de infraestructuras como el aeropuerto Seve Ballesteros, Cabárceno, la estación de esquí de Alto Campoo o la cueva de El Soplao, así como su compromiso permanente con su ciudad natal, Torrelavega.

"Es un día muy duro para mí, llevo más 40 años trabajando con él y es una persona absolutamente irremplazable", ha subrayado.

Por su parte, Paula Fernández Viaña ha señalado que López Marcano fue "una persona sabia y absolutamente comprometida con Cantabria", una tierra a la que defendía "por encima de todo, especialmente su cultura, su folclore, los deportes autóctonos y todo lo que nos hace diferentes como pueblo". "Seguiremos conservando su legado", ha recalcado.

Trayectoria

Nacido en Tanos (Torrelavega) el 26 de enero de 1955, licenciado en Filosofía y Letras -rama Hispánicas- por la Universidad de Valladolid y profesor de Latín, López Marcano inició su militancia en el PRC en 1987, procedente de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC).

Su trayectoria política comenzó en su Torrelavega natal, donde ocupó las concejalías de Seguridad Ciudadana (1987-1991), Juventud (1989-1991) y Juventud y Deporte (1991-1995).

En 1990 fue nombrado director general de Deportes del Gobierno de Cantabria y entre 1995 y 1999 fue consejero de Cultura y Deporte, antes de su elección -en 1999- como alcalde de Torrelavega.

Desde julio de 2003 y hasta junio de 2011 fue consejero de Cultura, Turismo y Deporte. En junio de 2011 fue elegido vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento de Cantabria.

En las elecciones de 2015 repitió como diputado, pero renunció al escaño para facilitar la investidura de Miguel Ángel Revilla como presidente de Cantabria tras ser imputado en el llamado 'caso Racing', del que fue absuelto por la Audiencia Provincial en enero de 2020.

En 2021 volvió al Gobierno de Cantabria para ocupar la cartera de Turismo, Innovación, Transporte e Industria. Tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023, fue elegido diputado autonómico y vicepresidente segundo del Parlamento de Cantabria.