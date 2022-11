El PRC no descarta plantear una Selección Cántabra de Bolos: "Ese camino no es descartable"

Lombó cree que no es posible una EBAU única para todas las comunidades

SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) no descarta plantear en algún momento una Selección Cántabra de Bolos, aunque en la ponencia de deportes que se presentará al XIII Congreso del PRC el 20 de noviembre no figura este asunto, "ese camino no es descartable" porque "si alguien ya ha defendido este deporte autóctono, es Cantabria".

Así lo ha dicho hoy, a preguntas de la prensa, la consejera de Educación y Formación Profesional, la regionalista Marina Lombó, después de que el Congreso de los Diputados haya aprobado este jueves la nueva Ley del Deporte, que abre la puerta a la participación de selecciones autonómicas en competiciones oficiales de ámbito internacional en casos de deportes de "arraigo histórico" en sus comunidades, como pudieran ser los bolos.

Cuestionada por la posibilidad de 'nacionalizar' este deporte, que Cantabria tuviera una Selección Nacional, Lombó ha explicado que en la ponencia de deportes que será debatida en el congreso regionalista no se ha planteado esa posibilidad, "pero nada es descartable".

La consejera ha opinado que "nos queda mucho camino por recorrer en materia deportiva, en materia educativa y en materia cultural", si bien se ha conseguido algo "básico en nuestra comunidad autónoma" como es incluir los bolos en el currículo.

"A todo el mundo se nos llena la boca de hablar de nuestros deportes autóctonos, pero nuestros niños, que es la base fundamental del futuro, conocían la práctica de los bolos cuando había buenas iniciativas o buenas prácticas de algún docente, pero no estaban dentro de sus currículos", ha señalado.

Por lo tanto, "hemos empezado por la base y para llegar a lo otro hay un largo camino", ha considerado la responsable regional de Educación, quien no obstante ha apuntado que "si alguien ya ha defendido este deporte autóctono, es Cantabria. Por lo tanto, ese camino no es descartable".

CANTABRIA, CONTRA LA EBAU ÚNICA

Por otra parte, Lombó cree que no es posible establecer una Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) única para todas las comunidades, como proponen por ejemplo Castilla y León o Andalucía. "Nosotros entendemos que una prueba única no es posible, como piden algunas comunidades", ha dicho.

A preguntas de la prensa al respecto, la consejera de Educación ha opinado que, con estas peticiones, "de repente nos sacamos un problema donde entiendo que no le hay" porque "en la historia de la EBAU nunca ha habido una prueba única, nunca".

En opinión de Lombó, lo que plantean las comunidades que quieren una evaluación única "no va en sintonía" con "el ámbito competencial y los decretos educativos".

En este sentido, ha recordado que el 40% del currículo es competencia de la comunidad autónoma y, por lo tanto, "pedir una prueba única es como si todo el territorio español tuviera un único decreto educativo".

No obstante, ha recordado que la competencia de la EBAU es "exclusiva" del Ministerio de Educación, que ha planteado una hoja de ruta para que todas las comunidades autónomas --tanto las consejerías de Educación como los rectores-- "puedan hacer un trabajo de acercamiento".

"Todos queremos mejorar la EBAU", ha asegurado Lombó, que ha indicado que se está trabajando desde julio, y la Consejería de Educación, junto con la Universidad, realizó sus aportaciones.

También ha explicado que en la última Conferencia Sectorial algunas comunidades han propuesto posponer un año más la entrada en vigor dado que este año los decretos de currículo de la LOMLOE se han implantado en curso impares.

"Como seguimos trabajando en esos grupos, el Ministerio nos irá marcando esa hoja y desde luego, yo creo que hay buena voluntad de llegar a acercamiento. No a la prueba única, pero a un acercamiento", ha concluido la consejera.

Marina Lombó ha realizado estas declaraciones tras la rueda de prensa en la que se han presentado las ponencias sobre política, sanidad y educación que se defenderán en el XIII Congreso del 20 de noviembre.