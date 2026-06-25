El PRC propone a un economista, una enfermera y un ingeniero de Caminos para seguir del acuerdo presupuestario con el PP

Archivo - El presidente del PRC, Miguel Ángel Revilla y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, tras firmar un acuerdo presupuestario en el Parlamento regional - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Regionalista ha propuesto al catedrático y doctor en Economía José Villaverde, la enfermera María Ángeles Terán y el ingeniero de Caminos Fernando Saldaña como representantes en la comisión de seguimiento del acuerdo presupuestario firmado con el Partido Popular.

Tras su aprobación en la reunión celebrada el martes por el Comité Ejecutivo, la propuesta de estos profesionales ha sido anunciada este miércoles por la diputada y candidata del PRC, Paula Fernández, durante su intervención en el debate sobre la Orientación Política del Gobierno, que desde por la mañana y hasta el viernes se celebra en el Parlamento.

La regionalista ha destacado el "perfil independiente profesional" de los tres representantes que se encargarán de elaborar, junto a los que designe el PP, un seguimiento de los acuerdos firmados.

El acuerdo presupuestario contempla expresamente la posibilidad de nombrar a personas independientes o ajenas a la política para analizar el grado de cumplimiento de las cuentas. Las de 2026 se aprobaron a finales de abril y entraron en vigor en mayo.

El comité se reunirá en el mes de octubre para realizar un primer balance y hará público un análisis completo de la ejecución en enero de 2027.

LÓPEZ ESTRADA, VICESECRETARIO DE ACCIÓN TERRITORIAL.

Por otro lado, a propuesta del secretario general, Miguel Ángel Revilla, el PRC ha nombrado al diputado y alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, vicesecretario general de Acción Territorial.

López Estrada sucede en esta responsabilidad a su padre, el histórico dirigente regionalista Javier López Marcano, fallecido el pasado 2 de abril.