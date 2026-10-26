El PRC propone que Santander compre un edificio en La Albericia en venta por 1,3 millones para crear vivienda asequible

Felipe Piña, portavoz del PRC en Santander, en La Albericia - PRC

SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, ha propuesto que el Consistorio adquiera un edificio ubicado en La Albericia, que está en venta por 1,3 millones, para incorporarlo al parque público de vivienda asequible bajo el régimen de alquiler protegido.

Así lo recoge la moción que los regionalistas han presentado para su debate en el Pleno de esta semana, en la que solicitan que el equipo de gobierno (PP) elabore, a través de la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS), en un plazo máximo de 90 días, un informe de viabilidad técnica, jurídica y económica para la adquisición y posterior terminación de este inmueble cuya obra se paralizó en la calle Lavapiés.

La estructura cuenta con una superficie de suelo de 1.591 metros cuadrados, 3.864 metros cuadrados construidos distribuidos en cinco plantas (baja más cuatro alturas y bajo cubierta) y dispone de viviendas, plazas de aparcamiento, trasteros y un local comercial. Además, está dotada con cuatro ascensores.

En un comunicado, Piña ha explicado que en una reciente visita a la zona junto a vecinos comprobó la existencia de una promoción de obra parada desde hace años que ahora se comercializa por 1.340.630 euros.

En su opinión, la finalización de este inmueble permitiría "ofrecer una solución habitacional a familias y jóvenes en un momento de emergencia residencial", así como "rematar y coser la manzana existente" con unos costes de urbanización "prácticamente nulos" y terminar con un "monumento al feísmo" en un "barrio emblemático" donde, además, conviven personas en "condiciones indignas".

El portavoz del PRC ha contrapuesto esta iniciativa con la política urbanística de la alcaldesa, Gema Igual, que a sus ojos está enfocada al turista, "con miles de pisos ilegales repartidos por la ciudad" y al desarrollo de "macroproyectos privados" en los límites de la capital que implican "miles de millones de inversión y la expulsión de los vecinos".

"La trama urbana consolidada de Santander está salpicada de solares y esqueletos abandonados a la espera de una intervención que nunca llega", ha señalado Piña.

RECUPERACIÓN PÚBLICA DE ARMAZONES INMOBILIARIOS.

Sobre la iniciativa presentada, ha subrayado que esta fórmula de "recuperación pública de armazones inmobiliarios" ya se ha ejecutado con éxito en otros ayuntamientos españoles, como La Coruña, Valencia o Aspe, logrando ampliar el parque de vivienda a "costes y plazos muy inferiores a los de la obra nueva".

"Esta actuación demuestra que es perfectamente posible crear vivienda pública en los barrios sin necesidad de expandir la huella urbana sobre suelo rústico", ha subrayado el regionalista, para insistir en la necesidad de exigir la función social de la propiedad "frente a la especulación y el abandono".