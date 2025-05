El PRC respalda a Paula Fernández, que quiere "recuperar el Gobierno de Cantabria"

La candidata electoral dice que "la unidad" es "la mayor fortaleza" del partido, en el que "no sobra nadie", sino que "necesita a todos" SANTANDER 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los regionalistas cántabros han arropado y respaldado este domingo a su nueva candidata electoral, Paula Fernández Viaña, que sustituye a Miguel Ángel Revilla en un cargo que ha ocupado durante más de cuatro décadas. En su intervención, ante cerca de 600 militantes, la aspirante a la Presidencia autonómica en los comicios de 2027 se ha comprometido a ganar esa cita con las urnas.

"Los que me conocéis sabéis que para mí no hay descansos, no hay fines de semana, soy como los hospitales de urgencias, 24 horas al día, siete días a la semana, los 365 días del año. Y a partir de ahora dedicaré todas mis energías a la tarea que más nos importa: recuperar el Gobierno de Cantabria", ha destacado la vicesecretaria de Organización del partido y diputada regional, que hace dos semanas ganó con el 65,3 por ciento de los votos las primarias a Pablo Diestro, alcalde de Reocín.

En la convención del PRC en la que se ha proclamado candidata --y a la que también han asistido los otros dos aspirantes al relevo electoral de Revilla: el parlamentario y exconsejero Guillermo Blanco y el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada-- Fernández Viaña ha subrayado que "la unidad" es "la mayor fortaleza" del partido, en el que "no sobra nadie", sino que "necesita a todos dando lo mejor de nosotros mismos".

En el acto, celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria (UC) y que ha contado con la asistencia de cargos públicos, representantes institucionales y simpatizantes, la también exconsejera de Presidencia y Justicia ha enfatizado que el PRC -que ha gobernado varias legislaturas, primero en coalición con el PP y después con el PSOE- es un partido "de consensos", punto en el que ha pedido "que nadie se confunda" porque "no puede casarse con nadie".

"Nuestro compromiso no es con siglas, sino con los cántabros. Saldremos a ganar. Y, si es necesario sumar, sumaremos hacia el lado que nos garantice el resultado que mejor defienda los intereses de nuestra tierra y de nuestra gente", ha advertido al respecto, refieriéndose a posibles pactos de gobierno.

En "el discurso público más importante" de toda su vida, Fernández Viaña ha recordado los orígenes y "raíces" de la formación y el trabajado desarrollado en beneficio de la comunidad, y ha dicho a los suyos que el apoyo mayoritario que recibió hace quince días en las primarias no es "un cheque en blanco" sino "un aval" para cumplir con lo que se ha comprometido ante todos: "ser la cara visible de un regionalismo compartido".

En la cita han intervenido presidentes de juntas vecinales, alcaldes, un concejal de la oposición, el secretario de Juventudes Regionalistas y uno de los miembros más jóvenes de la formación, y ha estado presidida por Revilla, que seguirá siendo secretario general del PRC hasta agotar su mandato, y quien se ha referido a su sucesora electoral como "la mejor" y "la próxima presidenta de Cantabria". "Es el momento del relevo", ha enfatizado.

(Habrá ampliación)