El PRC responde al PP que la trama detuvo su actividad los 8 años en los que Del Jesus fue jefe de Carreteras

SANTANDER, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha asegurado que la trama por supuestas adjudicaciones irregulares en el Servicio de Carreteras "no detuvo su actividad" con el Partido Popular, como éste ha asegurado, sino durante los 8 años en los que Manuel del Jesus

fue jefe de este servicio, entre 2011 y 2019.

El PRC ha respondido así, a través de una nota de prensa, a las declaraciones realizadas este viernes por el portavoz parlamentario del PP, Íñigo Fernández, quien ha asegurado que esta trama "solo operaba cuando estaba al frente de la Consejería de Obras Públicas el PRC", es decir, de 2003 a 2011, y a partir de 2019.

Los regionalistas han recomendado a Fernández que "no se de baños de pureza, porque forma parte de un partido condenado hasta tres veces por corrupción y no está en condiciones de dar lecciones a quienes jamás se han visto salpicados por esa lacra".

En este sentido, ha calificado como "una burda infamia" que Fernández intente vincular al PRC con las presuntas mordidas recibidas por un funcionario, cuando "sabe perfectamente que no hay ni un solo cargo político regionalista implicado en el caso" y el partido "no ha dudado en asumir responsabilidades políticas al más alto nivel" por el fallo de los controles. "El PP no puede decir lo mismo de su listón ético", ha recalcado.

En contra de lo manifestado por Fernández, el PRC ha aclarado que el periodo en el que, según las informaciones difundidas por los medios de comunicación, el funcionario detuvo su presunta actividad delictiva "no sólo abarca el mandato del PP entre 2011 y 2015, sino también la primera legislatura del actual Gobierno PRC-PSOE, entre 2015 y 2019", y ha precisado que durante esos 8 años Manuel del Jesus fue el jefe del servicio de Carreteras y, por lo tanto, "el responsable directo de ejercer la vigilancia y el control sobre los procesos de licitación".

"No es que la trama no opere cuando gobierna el PP, sino cuando Manuel del Jesus ejerce la responsabilidad de control", ha recalcado.

Por ello, ha puesto en valor la labor de control ejercida por Del Jesus, director general de Obras Públicas desde 2019 y cuya dimisión ha sido aceptada hoy mismo por el Gobierno de Cantabria y responde a una asunción de responsabilidad que "no está condicionada por ningún motivo espurio", ha añadido.

"Si por algo se ha distinguido su trayectoria profesional es por su trabajo conforme al derecho, a las leyes y a todas las normativas vigentes", ha concluidoel PRC.