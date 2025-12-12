Los precios subieron tres décimas en noviembre en Cantabria y la tasa interanual se sitúa en el 3%

Archivo - Tienda de ropa - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

SANTANDER 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los precios en Cantabria subieron tres décimas en noviembre respecto al mes anterior y la tasa interanual se sitúa en el 3 por ciento, dos décimas por debajo que la registrada en octubre, según los datos definitivos del Índice de Precios de Consumo publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística.

El dato de noviembre es el más bajo registrado en Cantabria desde hace dos meses.

En lo que va de año, la inflación en la comunidad autónoma ha aumentado un 2,5%.

Donde más subieron los precios en Cantabria respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,3% más que en noviembre de 2024; bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,9% más; restaurantes y hoteles, un 4,5% más y sanidad, un 3,6% más.

Los alimentos y bebidas no alcóholicas subieron un 2,9% interanual, mientras que el transporte crecieron un 2,4%.

También crecieron las comunicaciones y la enseñanza, ambas un 1,9%, el ocio y la cultura un 1,6% y el menaje un 0,7%.

La única categoría donde ha habido una reducción a nivel interanual ha sido en los precios del vestido y el calzado, un -2,7%.

En términos mensuales, los mayores incrementos se dieron en el vestido y calzado (+1,7%) y en la medicina (+1,4%).

También crecieron, pero en menor medida, el menaje (+0,8%); el transporte (+0,6%); los alimentos y bebidas no alcóholicas (+0,5%) y la enseñanza (+0,4%).

Por el contrario, cayeron los precios del ocio y la cultura (-0,5%); la vivienda (-0,2%), y también las comunicaciones y los hoteles, cafés y restaurantes, un 0,1% en ambas categorías.

En lo que va de año ha habido incrementos en todas las categorías, sobre todo en bebidas alcóholicas y tabaco (+4,9%), vivienda (+4,7%) y hoteles, cafés y restaurantes (+4,4%), salvo en ocio y culura (-1,9%) y vestido (-1,8%).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,2% en noviembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3%.

Al finalizar noviembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,7%), Comunitat Valenciana (3,4%), Baleares (3,2%), Aragón y Castilla y León (3,1%).

Con la misma tasa que a nivel nacional, se sitúan Asturias, Cantabria y Navarra.

Las tasas más bajas son las de Canarias (2,3%), La Rioja (2,4%) y Murcia (2,5%).

Extremadura (+0,5%), Murcia (+0,3%) y Navarra (+0,3%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Andalucía, Cantabria y Canarias en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.