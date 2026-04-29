Presentado el calendario de fiestas de los barrios de Santander, que empieza mañana en el Grupo Pedro Velarde

Presentación del calendario de fiestas de los barrios de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y representantes de las asociaciones de vecinos y las comisiones organizadoras han presentado este miércoles las 31 conmemoraciones que configuran el calendario de fiestas que se celebrarán en los barrios de la ciudad durante este año, que se abre este jueves con las actividades programadas hasta el 2 de mayo en el Grupo Pedro Velarde.

La alcaldesa, Gema Igual, ha destacado la importancia de impulsar este tipo de eventos, que, según ha afirmado, "promueven la convivencia, las tradiciones y la cultura popular, al tiempo que contribuyen a construir ciudad entre todos".

Del mismo modo, ha ratificado el compromiso municipal para apoyar y fomentar "unas celebraciones vecinales que fortalecen la vida social de los barrios y mantienen vivas sus tradiciones."

En este sentido, ha destacado el "esfuerzo" que se realiza desde la Concejalía de Barrios para mantener un contacto "estrecho y directo" con las diversas asociaciones de vecinos con el fin de poner a su disposición los medios necesarios para la organización y celebración de estas fiestas.

"Las fiestas de los barrios son símbolos de identidad, puntos de encuentro y momentos de sana convivencia, y, por ello, desde el Ayuntamiento nos volcamos en colaborar con las asociaciones de vecinos para fomentar su desarrollo", ha señalado Igual.

Asimismo, ha agradecido "el gran esfuerzo que hacen las asociaciones de forma altruista para organizar las fiestas", y ha puesto de relieve que las actividades se preparan en coordinación con los distintos servicios municipales y "atendiendo a la normativa existente en materia de seguridad".

INICIO DEL CALENDARIO DE FIESTAS

Según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado, el calendario de fiestas se abre este jueves con las actividades que se celebrarán hasta el próximo 2 de mayo en el Grupo Pedro Velarde.

Al fin de semana siguiente, será el turno de las fiestas de San Pancracio en la Bajada de la Calzada, mientras que el 24 y 25 de mayo se conmemorará la festividad de la Virgen del Mar, patrona de Santander.

Para finalizar el mes, del 29 al 31 de mayo se celebrarán las fiestas de San Fernando en el Grupo Ateca y las del Barrio Los Portuarios en La Albericia.

Ya en junio, el día 13 serán las fiestas de San Antonio en el Río de la Pila, La Encina (La Encina-Los Ríos), y el 12 y 13 en Luis Quintanilla Isasi. Los días 20 y 21 de junio, el Cierro de El Alisal organiza las ollas ferroviarias, mientras que, del 23 al 29, Monte acogerá las celebraciones de San Juan y de San Pedro.

Duque de Ahumada también festejará a San Pedro del 26 al 29 de junio, y Cueto hará lo propio con su patrón San Pablo del 29 de junio al 6 de julio.

También ya en julio, el barrio de Tetuán celebrará San Fermín del 2 al 7, Peñacastillo honrará a la Virgen del Loreto del 3 al 5, Pintores Montañeses tendrá su fiesta del 10 al 12, el Barrio Pesquero conmemorará la Virgen del Carmen del 10 al 16, y Santiago el Mayor se celebrará en Nueva Montaña y en Pronillo del 24 al 26 de julio.

En agosto, los primeros festejos serán los de San Román de La Llanilla en el Parque La Somandina, del 1 al 3, para continuar con las fiestas de Nueva Montaña en la Plaza Luciano Malumbres del 7 al 9, y las de San Joaquín en Campogiro, los días 8 y 9.

El 16 de agosto es la fecha para la fiesta de Piedras Blancas, del 21 al 23 las de San Martín del Pino, y del 28 al 30 las de San Ramón.

En septiembre, los días 4 y 5 se celebrarán las fiestas en el Barrio La Encina, del 4 al 6 en las Casas de la Renfe y Sixto Obrador y el 12 en Entrehuertas. Del 25 al 27, la Archicofradía de la Pasión conmemora a San Miguel Arcángel en la calle Madrid, y del 28 de septiembre al 4 de octubre serán los festejos del Barrio San Francisco.

El calendario de fiestas de los barrios de Santander culminará en octubre, con el Pilar en Perines del 10 al 12, y el 8 de noviembre, con la celebración de los festejos de San Martín de la Mar.