Presidencia destinará 220.000 euros a dotar a 72 ayuntamientos de guías de respuesta ante incendios forestales

SANTANDER 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia incluirá una nueva partida económica destinada a los ayuntamientos en el proyecto de presupuestos regionales para 2026, por la cual destinará 220.000 euros a la elaboración de guías de respuesta ante incendios forestales en 72 ayuntamientos cántabros, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta del Sistema autonómico de Protección Civil.

Así se lo ha trasladado la titular del área, Isabel Urrutia, al alcalde de Herrerías, Ramón Cuesta, en un encuentro celebrado en el Gobierno.

Según ha explicado Urrutia, su departamento prestará apoyo económico, material y técnico con esta inversión para dar cobertura a la obligación de los ayuntamientos de disponer de estas guías de actuación en materia de incendios forestales, instrumentos que implantan sistemas de prevención y de aviso a la población con el objetivo de anticipar la respuesta de los medios locales ante estos episodios.

Ha informado que el anteproyecto de presupuestos incluye inversiones "históricas" en los consistorios con nuevas partidas e incrementos "importantes" de otras ya existentes, como en el Fondo de Cooperación Local o el Plan de Obras y Servicios.

"Somos un gobierno municipalista y que cuenta con los ayuntamientos como aliados para el desarrollo de Cantabria y la mejora de los servicios públicos", ha dicho la consejera tras este encuentro con el regidor.

En concreto, en el caso de Herrerías, el Ayuntamiento ha contado este año con 94.503 euros procedentes del Fondo de Cooperación Local.

En nota de prensa, el Ejecutivo ha destacado que para 2026 la Consejería dotará con más recursos a este fondo, que alcanzará los 19 millones de euros para los 102 municipios de la comunidad, tras incrementarse un 2,8 por ciento con respecto a este año.

"Es el mayor presupuesto de la historia de este fondo que se destina al mantenimiento y la mejora de los servicios municipales", ha destacado la titular de Presidencia, quien ha valorado también otras actuaciones ya en marcha, como el Plan de Infraestructuras Municipales, que asciende a 27 millones de euros y que ha incrementado la cofinanciación autonómica, o el Plan Concertado de Servicios Sociales, que también prevé incrementar sus recursos en el anteproyecto de presupuestos un 10 por ciento más, hasta los 24,4 millones destinados a los servicios sociales de los ayuntamientos.

REFORMA DE INMUEBLES MUNICIPALES

Durante la reunión, Urrutia y Cuesta han abordado además la financiación autonómica el próximo año de dos nuevos proyectos de mejora de infraestructuras municipales, a través del Plan de Obras y Servicios de Administración Local.

El alcalde ha presentado a la consejera sendos proyectos para la renovación, por un lado, de las instalaciones de un centro social en Cades y del centro multiusos ubicado en este mismo pueblo.

Según ha explicado, es necesario "su puesta al día y mejorar el entorno y la pista polideportiva", a lo que Urrutia se ha comprometido a estudiar.

En cada caso, conllevarán una inversión de unos 38.000 euros, y la consejera ha apuntado la importancia de que Cantabria cuente con nuevos presupuestos autonómicos al incluir, el anteproyecto diseñado por el Gobierno, mayores partidas destinadas a los ayuntamientos.

Por otra parte, han tratado la delimitación territorial del municipio con Peñamellera Baja (Asturias), una actuación pendiente que afecta, en consecuencia, a la propia delimitación de las comunidades autónomas.

El regidor ha informado del estudio realizado sobre esta cuestión y ha solicitado retomar el deslinde para resolver los problemas que surgen en las zonas limítrofes y administrar mejor los territorios en ámbitos como la sanidad animal, gestión del agua o incendios forestales.