Presidencia publica la última de las convocatorias de la OEP 2025-2026 en la Administración General

Archivo - Pruebas del concurso-oposición de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.- Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha lanzado la cuarta convocatoria de plazas de turno libre de las ofertas de empleo público (OEP) 2025 y 2026 de la Administración General, formada por 127 plazas de personal funcionario y laboral, de las que 71 plazas corresponden al Cuerpo General Auxiliar.

Tras la publicación este jueves de la orden de convocatoria de las plazas en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), quedará abierto el plazo de solicitud para poder participar en las pruebas selectivas, las últimas que quedaban por convocarse de la OEP en la Administración Geeneral autonómica.

El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta el 21 de octubre, con el objetivo de celebrar las primeras pruebas a partir del 1 de enero, cumpliendo los plazos avanzados en mayo por la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

La consejera ha resaltado que el Gobierno cántabro ha cumplido con el calendario de ejecución previsto por su departamento, lo que supuesto facilitar la labor de los opositores, garantizando la agilidad de los procedimientos selectivos de una oferta "histórica" con un total de 899 plazas, de las que 718 se ofertan por el turno libre.

También ha puesto el acento en recuperar los procesos selectivos por el sistema de oposición libre, lo que facilita "retener talento, atraer nuevos perfiles profesionales y garantizar el relevo generacional en los servicios públicos".

RELACIÓN DE PLAZAS DE LA CUARTA CONVOCATORIA

El cuatro bloque de convocatorias publicado este jueves por la Consejería de Presidencia está formado por 127 plazas, pertenecientes al Cuerpo Facultativo Superior de Farmacia (2 plazas), Historia (2)m Psicología (7), Educación Social (6); Cuerpo de Técnicos Auxiliares del Medio Natural, Escala de Agentes Medioambientales (14 plazas); Recepcionista (1), y Cuerpo Técnico Auxiliar de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (10 plazas).

El Gobierno cántabro también ha abierto el plazo de solicitud para participar en las oposiciones de 71 plazas del Cuerpo General Auxiliar y a otras 4 de este mismo cuerpo para el turno de discapacidad intelectual.

Se convocan, también por el turno de discapacidad intelectual, 7 plazas de Empleado de Servicios y 3 de la Agrupación Profesional de Subalternos.