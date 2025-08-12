La presidenta de la Asociación de la Prensa da una conferencia en Laredo sobre los ataques a la profesión

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El papel del periodismo local, sus enemigos y armas contra las presiones políticas, la polarización, la precariedad y las 'fake news' en las redes sociales centrarán este miércoles, 13 de agosto, la conferencia que la presidenta de la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC), Lola Gallardo, impartirá a las 20.00 horas en la Casa de Cultura Doctor Velasco de Laredo.

Una ponencia enmarcada en la programación de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) en la sede pejina, de acceso libre y abierta al público.

En la charla, titulada 'Periodistas en la trinchera', Gallardo repasará "desde dentro del oficio" la "lucha diaria, ética, profesional y personal" que enfrentan estos profesionales ante "los bulos, la polarización y el ruido informativo".

A juicio de la comunicadora, la labor de los periodistas que desarrollan su trabajo lejos de las trincheras de guerra también tiene que ver con la lucha: "Los periodistas estamos en primera línea de la información y somos soldados de la verdad, defendemos la democracia y la libertad de expresión en un contexto cada vez más complejo y hostil". En este contexto, considera que "el periodismo es más necesario que nunca".

En su ponencia de Laredo, la presidenta de la APC también tratará de poner en valor el papel del periodismo local, ese "que no solo informa, sino que une, que fortalece como comunidad". "Me gustaría reconocer a todos los compañeros que estamos trabajando día a día de una forma silenciosa, que somos los grandes olvidados pero que somos importantísimos porque damos voz a los vecinos, los más cercanos", defiende.

En este contexto en el que el periodista se ve "bombardeado desde todos los flancos, con la polarización política, desde el poder, por los bulos informativos", Gallardo apuesta por trabajar "sin miedo". "El periodista hoy tiene que trabajar sin miedo, con verdad y honestidad y la objetividad por bandera, defendiendo la verdad cueste lo que cueste", asegura.

Una labor que ve "cada vez más complicada" por "las presiones, la desinformación y la manipulación que corre por las redes", y que los periodistas afrontan con "diversas armas".

Una de ellas es la formación, para Gallardo "el mejor antídoto". Por eso, la Asociación de la Prensa de Cantabria organiza cursos por los que el año pasado pasaron cerca de 200 periodistas.

REDES SOCIALES Y PERIODISMO

Otros aspectos que se tratarán en la conferencia serán el papel de las redes sociales en periodismo, o de nuevas herramientas como la inteligencia artificial.

"Quiero creer que son un aliado que nos pueden ayudar en nuestro trabajo, pero con cuidado", señala la presidenta de la asociación, que insiste en que "el periodista tiene que ser el que verifica, el que contrasta, el que contextualiza y asume la responsabilidad de lo que publica".

Sin embargo, es consciente de que "la objetividad pura no existe, porque todos viajamos con nuestra mochila y de una misma rueda de prensa cada periodista se va a quedar con una idea". Aún así, subraya que "es de primero de facultad defender la objetividad como periodistas, distinguir entre lo que es información, lo que interesa al lector, y lo que es opinión".