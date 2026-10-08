El Presupuesto de Santander de 2027 asciende un 7% hasta los 284,7 millones

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, informa de los Presupuestos de 2027. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el borrador del proyecto de Presupuestos de Santander para 2027, que se eleva hasta los 284,7 millones de euros, lo que supone un 7 por ciento más (+19,7 millones) que las cuentas del presente ejercicio.

Así lo ha informado la alcaldesa, Gema Igual, este jueves en rueda de prensa, en la que no ha podido valorar las cuentas elaboradas por el equipo de Gobierno (PP) debido a la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre.

No obstante, a preguntas de la prensa, ha reconocido que el Presupuesto de Santander de 2027 incluye proyectos como el aparcamiento de La Marga y el aparcamiento disuasorio con recinto ferial para las Fiestas de Santiago, que se ubicará en la zona de la S-20, junto al campo de fútbol de Monte, y cuya propuesta se presentará a los vecinos.

Según ha detallado la regidora, las cuentas del próximo año se repartirán en cinco grandes áreas: Social (12,9 millones), Económica (47,9 millones), Desarrollo Sostenible (116 millones) y Atención al Ciudadano (107,9 millones).