Prevenir, acompañar y humanizar, bases del Marco Estratégico para el Cuidado de la Salud de Cantabria

El consejero de Salud, César Pascual, asiste a la presentación del Marco Estratégico para el Cuidado de la Salud de las Personas en Cantabria. - EMMA PORTILLO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, ha dado a conocer este martes a varios sectores sociales el Marco Estratégico para el Cuidado de la Salud de Cantabria (MeSCan), basado en la prevención, la humanización y el acompañamiento de la persona a lo largo de su vida.

El enfoque del MeSCan supone, según ha destacado Pascual, una "transformación histórica" del modelo de cuidados en la comunidad autónoma.

El objetivo es construir un sistema que acompañe a la persona a lo largo de toda su vida; que prevenga antes de que la enfermedad se agrave, que conecte niveles asistenciales sin fisuras, y que actúe con sensibilidad ante las desigualdades sociales, territoriales y de género.

Durante la presentación del MeSCan, celebrada en las Caballerizas del Palacio de la Magdalena, el consejero ha señalado que "gobernar la sanidad del siglo XXI no va de sumar recursos", sino de "diseñar sistemas que cuiden mejor, entender que la longevidad sin cuidados integrados es sufrimiento prolongado y asumir que la verdadera sostenibilidad no está en recortar, sino en prevenir, acompañar y humanizar".

"Una sociedad no solo se mide por cómo cura cuando alguien enferma, sino por cómo cuida cuando alguien se vuelve frágil", ha sostenido.

En este punto, se ha referido a "la realidad silenciosa de miles de familias en Cantabria, de personas mayores que viven más y son más frágiles".

El consejero ha indicado que el MeSCan "no nace para reorganizar papeles", sino para "transformar un sistema donde acompañar de forma continua, coordinar niveles asistenciales de verdad, los cuidados llegan al domicilio, la prevención se adelanta al deterioro, la tecnología conecta, no distancia y, sobre todo, la persona deja de ser un expediente y vuelve a ser persona".

Además, ha subrayado que "esta transformación no es posible sin profesionales y cuidadores, que deben participar de forma activa en el cambio, porque son quienes mejor conocen la continuidad asistencial".

En este sentido, ha aclarado a los profesionales que "este marco estratégico no añade carga, pero devuelve centralidad y reconoce a los profesionales como columna vertebral del nuevo modelo de cuidados".

El MeSCan se trata de una "guía viva", que orientará planes de acción, decisiones estratégicas y procesos de mejora continua, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Se trata de un paso "decidido" hacia el futuro del cuidado, donde la tecnología se pone al servicio de las personas, la prevención es tan importante como la atención y nadie se queda atrás por edad, domicilio o situación social.

El objetivo último es transformar la manera en la que se entiende el cuidado, situando a la persona (con su historia, contexto, diversidad y necesidades reales) en el centro de todas las decisiones.

Junto al consejero han participado en la presentación oficial de este marco estratégico la subdirectora de Cuidados, Formación y Continuidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud, Patricia Corro, y la concejala de Servicios Sociales, Familias, Salud, Autonomía Personal e Igualdad del Ayuntamiento de Santander, Zulema Gancedo.

Tras la presentación oficial ha tenido lugar una mesa de reflexión en la que han participado, entre otros, la jefa de la Unidad Técnica de Equidad Educativa y Convivencia de la Consejería de Educación, Paloma Canduela; el representante de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Tomás Castillo; la presidenta del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria, Mariluz Fernández; la directora del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) Santander, Nuria Galindo; el subdirector de Asistencia Sanitaria del SCS, Pablo Serrano; así como la directora de Enfermería del Hospital Santa Clotilde, Rosa Gema Tresgallo.