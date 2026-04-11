El primer premio del sorteo extraordinario de la AECC de la Lotería, vendido en Los Corrales de Buelna

El primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería de este sábado, vendido en Los Corrales de Buelna - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

SANTANDER 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primero premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) celebrado este sábado ha sido vendido en Los Corrales de Buelna, en concreto, en la administración número 1 de la Avenida de Cantabria 13.

El primer premio ha recaído en el número 46.439 y está dotado con 150.000 euros para cada décimo premiado.

Además de en la localidad cántabra, este número se ha vendido en el municipio de San Javier, en Murcia.