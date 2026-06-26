Principio de acuerdo en el ERE de Teknia de Santander que desconvoca la huelga del lunes y martes

TEKNIA Parets del Vallès, Barcelona. 24.09.2025 - JORDI PLAY

SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa (UGT-FICA y CCOO) y la dirección de Teknia Santander han alcanzado un principio de acuerdo este viernes en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado inicialmente con 28 despidos.

En un comunicado, UGT Cantabria ha informado de que este acuerdo inicial desconvoca la huelga prevista los días 29 y 30 de junio a la espera de que este lunes se someta a la votación de la plantilla de los tres turnos de trabajo (mañana, tarde y noche).

El comité de empresa de Teknia Santander informará antes a los trabajadores de los detalles del principio de acuerdo, que reduce el número de despidos inicialmente planteado; incrementa las cuantías económicas de las indemnizaciones, e incluye distintas mejoras sociales en el convenio especial a la seguridad social, la empresa de recolocacion y la bolsa de empleo, entre otras.