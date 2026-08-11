Prisión para el detenido por los disparos en Santander y libertad para las dos mujeres arrestadas

Policía Local de Santander, a 17 de julio de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

Han comparecido ante el juez y se han acogido a su derecho a no declarar SANTANDER 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juez de instrucción de guardia este martes en Santander ha acordado prisión provisional para el hombre detenido por disparar a otro el pasado sábado en la ciudad, que también fue arrestado y acabó igualmente en el hospital, ambos custodiados por la Policía.

Además, han pasado a disposición judicial esta mañana las dos mujeres que asimismo fueron detenidas tras el suceso, ocurrido a primera hora de la tarde en la calle La Universidad, y que el magistrado ha decidido dejar en libertad, han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Los tres han comparecido esta mañana en el juzgado, la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la capital cántabra, y se han acogido a su derecho a no declarar, según ha podido saber esta agencia por fuentes de la investigación.

En el altercado resultaron heridos los dos hombres detenidos: el que fue apuñalado, en espalda y brazo, y que presuntamente disparó al otro, en glúteos y piernas. Ingresaron en el Hospital Valdecilla, aunque el primero ya recibió el alta médica y tras comparecer ante el instructor ha sido enviado a la cárcel.

Los agentes también arrestaron a dos mujeres: una después de los hechos, cuando conducía un vehículo en el que iba el apuñalado, y la otra, madre de la anterior, horas después de lo ocurrido.

HECHOS

El suceso se produjo alrededor de las 15.00 horas del 8 de agosto y el tiroteo se registró en el entorno de una cafetería de la calle Universidad.

Una vecina llamó a la Policía Local para alertar de que un hombre estaba disparando en esa vía, que podría haber accedido al interior de un establecimiento y que se fugó hacía la calle Honduras.

Más tarde, fue localizado en la intersección de las calles Atalaya y San Celedonio dentro de un vehículo que conducía la primera mujer detenida, como cómplice suyo y que fue enviada a los calabozos.

Tanto ella como su madre han quedado en libertad sin medidas tras comparecer ante el juez, que por ahora ha enviado a la cárcel a uno de los dos hombres arresatados, el supuesto autor de los disparos.