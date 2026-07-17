Prisión sin fianza para el detenido por apuñalar a otro hombre en un bar de Santander

Agente Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS

El magistrado de Instrucción 4 acuerda la medida en las diligencias incoadas por presunto delito de lesiones con instrumento peligroso SANTANDER 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Plaza de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 30 años detenido por apuñalar en el pecho a otro de 43 en un bar en el barrio Castilla-Hermida de la ciudad en la madrugada del 15 de julio.

El magistrado ha adoptado la decisión este viernes en el marco de las diligencias incoadas por presunto delito de lesiones con instrumento peligroso, han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Ha acordado la medida después de que la Policía Local detuviera al sospechoso e instruyera diligencias por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa y lesiones con arma blanca.

Los hechos ocurrieron en torno a la 1.35 horas del miércoles, cuando agentes localizaron, identificaron y detuvieron al presunto autor del apuñalamiento, momentos antes, con una navaja a la víctima durante un altercado.

El herido fue asistido en el lugar por los policías y hasta la llegada de una UVI móvil que se encargó del traslado hasta el Hospital Valdecilla.