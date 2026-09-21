En prisión por robar en la habitación de tres clientes de un hotel de Santander

Policía Nacional - POLICIA NACIONAL

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por, presuntamente, robar en la habitación de tres clientes de un céntrico hotel de Santander. El sujeto intentó huir de los agentes, que consiguieron darele alcance, y ha ingresado en prisión como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

El pasado miércoles, sobre las 22.00 horas, tres huéspedes del hotel comunicaron al personal de recepción que, tras regresar después de cenar, vieron que acababan de ser víctimas de un robo en su habitación.

Según manifestaron a la recepcionista, habían dejado "perfectamente cerrada" la habitación y al regresar de cenar comprobaron que estaba "completamente revuelta", así como sus pertenencias, y faltaban diversos efectos, como documentación personal, tarjetas bancarias, en torno a 200 euros en metálico, las llaves de un vehículo de alquiler y dos maletas.

Ante estos hechos, la empleada avisó al 091 y una dotación acudió al lugar para entrevistarse con las víctimas y la recepcionista, que dijo a los agentes que, cuando los huéspedes le comunicaron lo sucedido, recordó haber visto a una persona sospechosa, cuya descripción aportó a los policías, que a su vez los trasladaron a las patrullas que estaban buscando al presunto autor.

Tras finalizar las gestiones en el establecimiento, los agentes se unieron al dispositivo y poco después localizaron en las inmediaciones del hotel a un hombre cuyas características coincidían con las facilitadas, quién, al percatarse de la presencia policial, salió huyendo, aunque le interceptaron.

En un registro superficial le localizaron 200 euros en efectivo en un bolsillo del pantalón, lo que, unido a su intento de huida y la coincidencia con la descripción, les llevó a detenerle.

Entonces, el grupo de investigación especializado en robos con fuerza comenzó la práctica de diligencias que constató la presunta participación del detenido en el robo y que los efectos sustraídos podrían hallarse en el domicilio de éste, ubicado cerca del hotel.

El registro de la vivienda se produjo el día 17 y en ella se encontraron las dos maletas con todo su contenido, excepto dos juegos de auriculares y la llave del vehículo, que posteriormente fueron devueltas a sus propietarias.

Finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su ingreso en prisión.