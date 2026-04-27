El proceso para cubrir 25 plazas de vigilante de Santander, con 478 aspirantes, comenzará el 17 de mayo

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SANTANDER, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 478 aspirantes participarán desde el próximo 17 de mayo en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Santander para la cobertura de 25 plazas de vigilante municipal. La primera prueba se celebrará en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria, a partir de las 10.30 horas.

Un total de 414 personas optan a las 18 plazas que corresponden al turno libre y 64 aspirantes lo hacen a las 7 plazas reservadas a personas con discapacidad.

El proceso selectivo constará de dos ejercicios tipo test, ambos con 50 preguntas y dos de reserva, basados en los contenidos de la convocatoria.

El primer ejercicio, centrado en la parte general del temario, tendrá un tiempo máximo de 50 minutos. La prueba se valorará de 0 a 10 puntos, y será necesario obtener al menos 5 puntos para superarla.

El segundo ejercicio, también tipo test y con idéntica duración y sistema de puntuación, evaluará los conocimientos específicos de los aspirantes.

El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santander, Daniel Portilla, ha destacado la importancia de este proceso para reforzar los servicios municipales y garantizar una atención de calidad a la ciudadanía.