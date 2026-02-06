La producción industrial bajó en Cantabria en 2025 un 0,8%, el quinto peor dato del país

Archivo - Imagen industria automoción - EUROPA PRESS - Archivo

En diciembre cayó un 4,3%, el cuarto mayor descenso por comunidades autónomas SANTANDER 6 Feb.

La producción industrial en Cantabria bajó una media del 0,8 por ciento en 2025, el quinto mayor descenso por comunidades autónomas, en contraposición con el incremento del 1,3% experimentado a nivel nacional, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística.

El Índice de Producción Industrial (IPI) subió en 2025, en comparación con el año anterior, en diez comunidades, bajó en cinco, entre ellas Cantabria, y se quedó invariable en la Comunidad de Madrid y Extremadura.

Las mayores subidas se han registrado en Andalucía (+8,8%), Castilla y León (+6,2%) y Baleares (+4%), y los mayores descensos se han dado en Navarra (-2,6%); País Vasco (-2,3%) y la Comunidad Valenciana (-1,3%).

Por otro lado, en el último mes de 2025 la producción industrial bajó en Cantabria un 4,3% interanual en comparación con diciembre de 2024, el cuarto mayor descenso del país, frente a un aumento del 2,8% en el conjunto de España.

El IPI de diciembre subió en ocho comunidades y bajó en las otras nueve. Los mejores datos los registraron Castilla y León (+24,8%); Canarias (+13,3%) y Galicia (+6,5%) y las caídas más pronunciadas tuvieron lugar en Navarra (-12,1%), Asturias (-9,8%) y La Rioja (-7,3%).

DATOS POR DESTINO ECONÓMICO

Durante 2025, se registraron en Cantabria descensos en todos los destinos económicos a excepción de los bienes de equipo (+3,4%) y los de consumo duradero (+2,6%).

Las mayores caídas se dieron en la energía (-6,4%) y en los bienes de consumo no duradero (-4,5%).

El conjunto de los bienes de consumo cayó de media en 2025 un 3,9% y los bienes intermedios un 0,1%.

Por otra parte, en el mes de diciembre crecieron la energía (+8,5%) y los bienes intermedios (+3,8%) y hubo descensos en el resto, siendo los más pronunciados en bienes de consumo duradero (-21,1%) y bienes de equipo (-18,7%).