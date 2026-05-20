Profesorado de Informática de la UC desarrolla un motor de videojuegos para prácticas del alumnado

Óscar González y Mario Aldea. - UC

SANTANDER 20 May. (EUROPA PRESS) -

El profesorado del grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Cantabria (UC) ha desarrollado un motor de videojuegos, denominado J2D, creado para que el alumnado pueda realizar prácticas en los cursos de programación en lenguaje Java.

'Motor de videojuegos Java para docencia' es el título del proyecto de innovación docente que lidera Mario Aldea Rivas, profesor titular en el Departamento de Ingeniería Informática y Electrónica, de la Facultad de Ciencias, ha indicado la UC en nota de prensa.

Según ha señalado, la docencia de la materia de programación de computadores tiene una "importante" componente práctica. La realización de prácticas permite al alumnado afianzar los conocimientos teóricos básicos adquiridos y poner en práctica conceptos más avanzados como patrones estructurales, programación orientada a objetos o el uso de estructuras de datos.

Aldea ha explicado que la "complejidad" de los motores de videojuegos más populares hace que "no resulten apropiados" para los primeros cursos de programación, de ahí que se haya desarrollado este prototipo básico de un motor "sencillo" de videojuegos.

De esta manera, el motor facilita aspectos avanzados que permiten hacer "más atractivos" los juegos, como la incorporación de sonidos y animaciones sencillas.

También proporciona el soporte básico para la física del juego, detectando las colisiones entre objetos y gestionando el efecto de la gravedad.

Además, aunque el desarrollo del motor gráfico esté orientado principalmente a la formación de alumnos de Ingeniería Informática, puede ser una herramienta "muy interesante" para otras titulaciones.

Su versatilidad permite la creación de videojuegos personalizados que pueden integrarse en diversas asignaturas, enriqueciendo el proceso educativo y ofreciendo nuevas formas de aprendizaje.

En la actualidad, el motor se utilizar en las asignaturas 'Métodos de Programación' y 'Estructura de Datos' del Grado en Ingeniería Informática de la UC.