Profesores denuncian que la UC dejará 16 plazas de la Oferta de Empleo Público sin asignar

SANTANDER, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Profesores temporales de la Universidad de Cantabria (UC) ha denunciado la propuesta del equipo de Gobierno de la institución de dejar 16 plazas de la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2023 sin asignar y, por tanto, sin posibilidad de conseguir plaza fija a estos 16 profesores que llevan trabajando en la UC con contratos temporales entre 4 y 7 años, y cuyos contratos finalizan el próximo año.

Una decisión que han denunciado este jueves tanto la Plataforma de Afectados de la LOSU como el sindicato CCOO, en sendos comunicados en los que advierten que los afectados "no saben a qué atenerse" porque las plazas no asignadas ahora no se regirán por la normativa vigente sino por la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que entra en vigor el 1 de enero.

En su escrito, la plataforma, que ha manifestado la "preocupación y hartazgo" de los profesores temporales de la Universidad de Cantabria, ha advertido que no descarta tomar medidas ante los que considera como "los criterios más polémicos, injustos e impopulares de la Oferta de Empleo Público de la Universidad de Cantabria hasta la fecha".

El próximo 26 de septiembre, el Consejo de Gobierno de la UC abordará los criterios de la OPE para la estabilización y la promoción del personal docente investigador y lo que pretende el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado es, según la plataforma, "no sacar y reservarse" 16 de las 57 plazas de profesor permanente laboral aprobadas para la universidad en la oferta de empleo de 2023.

El colectivo ha señalado que en la reunión del 14 de septiembre "todas las partes implicadas coincidieron en que no tenía ningún sentido que, teniendo plazas suficientes para estabilizar a todos los profesores cuyos contratos temporales finalizan en 2024, se excluya a los 16 profesores cuyos contratos finalizan a partir del 1 de agosto".

Además, "el malestar" de la Plataforma de Afectados por la LOSU, que incluye a más de 50 profesores de la universidad, ha ido en aumento durante este último año puesto que todas las plazas que no se publiquen en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) antes del 31 de diciembre de 2023 "se traducen en profesores que se quedarán sin la opción de poder estabilizarse después de encadenar contratos temporales durante varios años".

"Si reservan esas plazas para el próximo año, no solo dejan casi una veintena de personas sin posibilidad de estabilizarse, sino que cuando lo hagan tendrán que acogerse a la nueva LOSU, que presenta cambios sustanciales respecto a la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (LOU)", ha señalado la plataforma.

En este sentido, ha insistido en que, teniendo en cuenta que está por definir en la UC la articulación de las nuevas plazas con arreglo a la LOSU, que "no va a dar tiempo para sacar las plazas antes de que expiren los contratos del profesorado afectado", y que el próximo año hay que ejecutar más de 300 plazas de Profesor Asociado, "es del todo incomprensible reservar 16 de las 57 plazas de profesor permanente laboral para dejar en una situación verdaderamente comprometida a 16 profesores que llevan ejerciendo sus funciones entre 4 y 7 años y cuyo futuro profesional, en este momento, está en el aire".

NUEVA MESA DE NEGOCIACIÓN

Por su parte, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha informado de que se ha convocado este viernes una nueva reunión de la mesa negociadora, por la "presión" de la plataforma, a la que asistirá el sindicato aunque "no nos han remitido documentación ni una propuesta nueva, por lo que mantendremos nuestra postura hasta el final".

La secretaria de la Federación, Conchi Sánchez, ha advertido que el nuevo procedimiento derivado de la LOSU "será previsiblemente más lento y con mayor carga burocrática, a lo que se suman las elecciones rectorales en la UC en 2024, que seguramente dilaten aún más los plazos".

En este sentido, el sindicato ha apuntado que el cambio afecta a todo el Personal Docente Investigador (PDI) de la UC, porque de las 57 plazas disponibles solo se asignarán 31 y "16 profesores temporales tendrán que concursar con normativa LOSU".

En cuanto a las plazas de Catedrático de Universidad, CCOO ha mostrado su sorpresa porque el equipo de Gobierno "no aplique su política de sacar tantas plazas como jubilaciones ha habido", y solo se asignan 11 frente a las 16 aprobadas. De nuevo, esta decisión supondrá "que las personas afectadas deberán regirse por la LOSU, con los correspondientes retrasos e incertidumbres", ha advertido.