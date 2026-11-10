El programa de promoción de la salud 'Mi barrio late sano y feliz' de Santander llega a más centros cívicos

Presentación de la segunda edición del progrma 'Mi barrio late sano y feliz' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa de promoción de la salud 'Mi barrio late sano y feliz' del Ayuntamiento de Santander llegará a más barrios y centros cívicos en su segunda edición que tendrá lugar hasta mayo.

De este modo, la iniciativa amplía su calendario y los espacios en los que se desarrollarán diferentes charlas a cargo de más de una veintena de profesiones médicos que abordarán temas como la nutrición, el ejercicio físico o el bienestar emocional divididos en cuatro bloques temáticos.

El programa, que comenzó el viernes con una sesión introductoria en la Finca Altamira, continuará este viernes 13 y sábado 14 en el centro cívico de Nueva Montaña y se prolongará hasta el 22 de mayo, cuando está prevista la última actividad en la cocina del Mercado de la Esperanza.

Una de las principales novedades es la ampliación de los espacios que acogerán las actividades, que llegarán a la Finca Altamira y a los centros cívicos Nueva Montaña, Mercado de Miranda, La Marga, Numancia, Juan Carlos Calderón (Río de la Pila), Mercedes Cacicedo (San Román) y Callealtero, así como al centro cultural Fernando Ateca y al Mercado de la Esperanza.

Esta distribución permitirá desarrollar las sesiones en diferentes zonas de Santander y facilitar el acceso de los vecinos a las actividades programadas.

Así lo ha detallado este martes en rueda de prensa, la alcaldesa, Gema Igual, quien ha dado a conocer esta segunda edición junto con la concejala de Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez; el impulsor del proyecto, el doctor Javier Ceballos; y una docena de los profesionales que participan en los distintos grupos de trabajo.

La alcaldesa ha destacado el carácter participativo de la propuesta, que busca facilitar el contacto directo entre los profesionales y los vecinos y ofrecer información comprensible sobre cuestiones relacionadas con el bienestar y los hábitos cotidianos.

Ha incidido en que el proyecto surgió a partir de las reuniones mantenidas con asociaciones vecinales para conocer sus inquietudes y los asuntos relacionados con la salud sobre los que deseaban recibir información.

En este sentido, ha señalado que la colaboración de las asociaciones y los equipos de los centros cívicos ha contribuido a definir los contenidos y a adaptar las propuestas a cuestiones que forman parte de la vida cotidiana de los ciudadanos.

Asimismo, la regidora ha agradecido la participación de los profesionales que colaboran en esta segunda edición y, especialmente, la implicación de Javier Ceballos como impulsor de la iniciativa.

CUATRO BLOQUES TEMÁTICOS

La programación se estructura en cuatro bloques temáticos: 'Alimentación y nutrición'; 'Aprender, compartir y vivir mejor'; 'Bienestar físico y emocional'; y 'Ejercicio físico en diferentes estados de salud'.

Las sesiones combinarán explicaciones de los profesionales con actividades de carácter práctico y espacios para la participación y las preguntas de los asistentes.

El bloque de alimentación y nutrición se desarrollará en la cocina del Mercado de la Esperanza y contará con Luis Vázquez, Casti García y Carlos Viadero.

Las actividades se celebrarán los sábados 12 de diciembre, 23 de enero, 20 de febrero, 20 de marzo, 24 de abril y 22 de mayo, a las 11.00 horas. Las inscripciones se realizarán en los centros cívicos.

Por su parte, 'Aprender, compartir y vivir mejor' estará a cargo de Javier Crespo, Alberto Boan, Gonzalo Rojí y Francisco Vilches.

Tras la sesión introductoria del 6 de noviembre, el calendario continuará el viernes 13 en Nueva Montaña y recorrerá otros espacios municipales hasta el 14 de mayo. Los encuentros se celebrarán los viernes, de 18.00 a 20.00 horas.

El tercer bloque, dedicado al bienestar físico y emocional, contará con María González, Sweeti Sierra, Sonia Hoyos, Juan José García Corona, Fernando López Baños y Javier Ceballos.

Comenzará el sábado 14 de noviembre en Nueva Montaña y abordará cuestiones relacionadas con el bienestar corporal y emocional, mediante sesiones programadas los viernes por la tarde y los sábados por la mañana.

Finalmente, el apartado de ejercicio físico en diferentes estados de salud reunirá a Gonzalo Gómez del Álamo, María José Sánchez, Kiti Martínez, Patricia de la Torriente y José Luis Orizaola.

Las actividades se iniciarán el 20 de noviembre en el centro cívico de Nueva Montaña y finalizarán el 7 de mayo en la Finca Altamira, con sesiones los viernes, de 18.00 a 20.00 horas.

Los ciudadanos interesados podrán consultar el calendario de actividades y dirigirse a los centros cívicos para obtener información sobre las sesiones y las inscripciones.

Con esta segunda edición, el Ayuntamiento da continuidad a un programa que utiliza los espacios municipales de proximidad para desarrollar actividades de promoción de la salud y favorecer la participación de los vecinos en sus barrios.

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