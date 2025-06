Prosiguen los paros en las ambulancias de DIAVIDA y el comité demanda los servicios mínimos "cercanos al 100%"

El lunes, primer día de paro, se registraron 21 incidencias

El comité de empresa de DIAVIDA (UGT, CCOO, USO y CGT), concesionaria del transporte sanitario programado del Servicio Cántabro de Salud (SCS), ha demandado judicialmente los servicios mínimos "cercanos al 100%" decretados por la Consejería de Salud en los paros de dos horas en cada turno de trabajo convocados por "los reiterados incumplimientos del pliego de condiciones, el convenio colectivo y la normativa de prevención de riesgos laborales".

En un comunicado, el portavoz del comité de empresa y delegado de UGT, Ricardo Alonso, ha afirmado este miércoles que se trata de "los mismos servicios mínimos del primer día que, simplemente, no permiten ejercer el derecho fundamental a la huelga", por lo que considera "de justicia" demandarlos judicialmente, "aunque el mal ya está hecho".

"Están siendo los mismos servicios mínimos y con los mismos trabajadores que el primer día de paro, cuando en una huelga se tiene que rotar las plantillas para que todos puedan ejercer su derecho a la huelga", ha precisado Alonso, en una concentración en la base central de DIAVIDA en Revilla de Camargo.

Según el sindicalista, "un buen número" de trabajadores ha solicitado por escrito a DIAVIDA "que se les aparte de los servicios mínimos para poder hacer la huelga y mostrar su rechazo a lo que está ocurriendo; aunque, ni que decir tiene, la empresa no les ha hecho ni caso".

El comité de huelga de DIAVIDA en Cantabria se reunirá este viernes 27 para estudiar más días de paro que los ya anunciados (23, 25, 27 y 30 de junio y el 2 y el 4 de julio) y en nuevos horarios "que permitan a más trabajadores y trabajadoras ejercer su legítimo derecho a la huelga".

Por otra parte, el portavoz del comité ha informado que en el primer día de paro, el pasado lunes 23, se registraron 21 incidencias, reclamaciones y altas hospitalarias afectadas; un número que "es algo habitual cada día e incluso los hay que se llegan a superar el medio centenar".

"Hay incidencias y las hay todos los días, con paros o sin ellos, porque existe falta de personal y no se pueden cubrir adecuadamente los servicios esenciales, las rehabilitaciones, las consultas y por las tardes las altas de planta; y, precisamente por eso, estamos protestando y haciendo huelga", ha enfatizado Alonso.

El portavoz del comité de empresa de DIAVIDA ha reiterado el rechazo a unos servicios mínimos que "en muchos casos no se corresponden con traslados, consultas o tratamientos que no puedan demorarse y la Consejería de Salud lo sabe perfectamente, simplemente no quiere que hagamos los paros aunque sea a costa de vulnerar un derecho fundamental".