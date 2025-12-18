Protocolo entre SODERCAN y la SETT para impulsar la inversión y la transformación tecnológica en Cantabria

Archivo - El retraso medio en los pagos de las empresas cántabras baja a los 10,78 días en el tercer trimestre, según Informa - SODERCAN - Archivo

SANTANDER, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha firmado un protocolo de actuación con la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) para fortalecer su colaboración en el ámbito de la digitalización, la innovación y la atracción de inversiones estratégicas para Cantabria.

El acuerdo tiene como finalidad establecer fórmulas de cooperación más eficientes entre ambas entidades, especialmente en la localización de oportunidades de inversión --directa o a través de vehículos especializados-- en empresas de nueva creación y proyectos vinculados a infraestructuras y capacidades digitales, así como en sectores estratégicos como microelectrónica y semiconductores, tecnologías asociadas y soluciones avanzadas, industria audiovisual y nuevas tecnologías aplicadas al sector.

El protocolo articula un marco de trabajo conjunto en múltiples áreas de colaboración: fortalecimiento del ecosistema emprendedor, apoyo a proyectos y empresas tecnológicas; retención y consolidación empresarial; atención y retención de talento; asesoramiento y acompañamiento mutuo; impulso a la inversión y al capital riesgo, y colaboración en la generación de sinergias en los grandes programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En este último ámbito se hará especial incidencia en el PERTE Chip, para reforzar la industria nacional de semiconductores; en el Fondo Next Tech, focalizado en emprendimiento tecnológico y nuevas digitalizaciones, y en el Plan España, Hub Audiovisual de Europa, que busca convertir al país en referente en producción audiovisual avanzada.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP), ha resaltado la importancia estratégica de este acuerdo para acceder a nuevos vehículos de inversión, impulsar proyectos de alto valor añadido y "conectar a nuestras empresas con sectores estratégicos como la microelectrónica, los semiconductores o el audiovisual".

Y es que la alianza con SETT permite a SODERCAN sumar conocimiento, herramientas y redes de colaboración que generen un impacto directo en la modernización del tejido empresarial cántabro, ha indicado el Gobierno en un comunicado.

"Con esta alianza reforzamos nuestra capacidad para acompañar a empresas, emprendedores e inversores que están construyendo el futuro digital de la región", ha enfatizado.

El acuerdo con la entidad pública empresarial se enmarca en los objetivos estratégicos del Gobierno de Cantabria para digitalizar el tejido productivo, impulsar la innovación tecnológica, fortalecer la competitividad de pymes y startups, atraer y retener talento digital, y favorecer la transformación de sectores clave mediante la colaboración público-privada.