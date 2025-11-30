Los psicólogos del Gobierno de Cantabria han atendido a los familiares de los jóvenes fallecidos en Cabezón

SANTANDER 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los psicólogos del Gobierno de Cantabria han atendido a los familiares de los jóvenes que han perdido la vida esta noche en un accidente de tráfico en Cabezón de la Sal.

Según ha informado el Ejecutivo, debido a la extrema gravedad del accidente, se ha activado el protocolo operativo de múltiples víctimas en Nivel 1, por lo que los psicólogos del Gobierno han estado atendiendo a los familiares de los fallecidos en el siniestro que se ha producido en la madrugada en la N-634, PK 245, en Virgen de la Peña, Cabezón de la Sal.

Avisado el Centro de atención de Emergencias 112, Guardia Civil, servicios sanitarios del 061 y la dotación del parque de bomberos de Valdaliga han acudido a la zona.

Dos de los jóvenes ya habían fallecido y los bomberos han procedido a excarcelar al tercero, que aún permanecía con vida, pero falleció cuando estaba siendo auxiliado por los servicios sanitarios.

La presidenta María José Sáenz de Buruaga, se ha mostrado "consternada" y ha trasladado su pesar por la pérdida de tres jóvenes, que supone "un gran golpe para todo el valle y para Cantabria".