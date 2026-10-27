El PSOE acusa a Buruaga de usar la política fiscal y los presupuestos como "instrumentos de propaganda preelectoral"

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones.-ARCHIVO - CESAR VALLEJO RODRIGUEZ/PSOE

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha acusado a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), de utilizar la política fiscal y los presupuestos autonómicos como "instrumentos de propaganda preelectoral", tras anunciar este martes una nueva bajada de impuestos para 2027.

Y es que, en un comunicado, Quiñones ha cuestionado que la jefa del Ejecutivo presente la deflactación del 5 por ciento del IRPF y el ahorro estimado de 25,2 millones de euros como "un beneficio generalizado" para los más de 246.000 contribuyentes cántabros "sin ningún tipo de progresividad para beneficiar más a las rentas medias y más bajas".

"Buruaga anuncia una lluvia de millones de ahorro en una política fiscal que dice beneficiar a todos por igual cuando solo debería beneficiar a quienes menos ingresos tienen y cuando su Gobierno ha puesto en la diana a los servicios públicos como la sanidad y la educación con sus recortes y privatizaciones cuando más urgente es fortalecerlos para garantizar la igualdad de oportunidades", ha enfatizado.

Para la dirigente socialista, "bajar impuestos no es una política por sí misma que garantice que mejoren las condiciones de vida de quienes tienen más dificultades para llegar a fin de mes".

Así, ha defendido que la política fiscal "para ser eficaz debe ser progresiva, atender a la capacidad económica de cada contribuyente y garantizar los recursos necesarios para sostener los servicios públicos".

PROPAGANDA ELECTORAL

La portavoz de los socialistas cántabros ha criticado los anuncios de rebajas de impuestos para 2027 mientras el Gobierno del PP "aún tiene pendiente ejecutar las cuentas del ejercicio actual", que fueron aprobadas en mayo "y que materialmente no han podido ejecutarse".

"Buruaga está más preocupada por anunciar medidas que por cumplir sus compromisos. Nos presenta una nueva batería de rebajas fiscales para 2027, promete millones de ahorro y presume de una reforma histórica, pero todavía no ha demostrado que sea capaz de ejecutar lo que tiene entre manos", ha señalado.

En su opinión, resulta "especialmente significativo" que la presidenta "justifique la ausencia de negociaciones presupuestarias previas" por el contexto electoral y, al mismo tiempo, "despliegue una amplia campaña de anuncios fiscales con los que pretende marcar la agenda política".

En este sentido, Quiñones ha denunciado que "las incoherencias son ya seña de identidad de la presidenta de Cantabria, que dice lo uno y hace lo contrario: Hoy afirma que no es el momento de negociar los presupuestos por la campaña electoral, pero sí considera que es el momento perfecto para anunciar rebajas de impuestos para el año que viene. Vive en una contradicción permanente", ha dicho.

ÉXITO LO QUE TODAVÍA ES UNA PROPUESTA

Para la socialista, "lo único que pretende Buruaga es trasladar a la ciudadanía una imagen de gestión y de beneficios inmediatos" a partir de medidas que forman parte de un proyecto de ley "todavía pendiente de tramitación parlamentaria y de un presupuesto cuya aprobación no está garantizada".

"Buruaga anuncia como un éxito lo que todavía es una propuesta. No tiene los apoyos garantizados para aprobar sus presupuestos y, sin embargo, actúa como si todo estuviera hecho. La ciudadanía merece rigor y transparencia, no una sucesión de anuncios diseñados para generar expectativas, confundir y engañar a la gente", ha subrayado.

Por último, Quiñones ha señalado que "es inaceptable que Buruaga pretenda dar lecciones de responsabilidad a los demás grupos y sugiera que será imposible oponerse a sus presupuestos si se piensa en el interés general".

"El interés general no es dar un cheque en blanco al PP, como propone de forma ridícula la presidenta de Cantabria que se niega a dialogar y a acordar con los grupos parlamentarios poniendo como excusa el escenario electoral, pero a la vez nos dice que la única opción que tenemos si pensamos en el bien común es aprobar sus propuestas", ha concluido.