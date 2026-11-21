Daniel Fernández en los Campos de Sport - PSOE SANTANDER

SANTANDER, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Fernández, ha criticado la gestión de la alcaldesa, Gema Igual (PP), a la que ha acusado de "incumplir su palabra" con el Real Racing Club tras conocerse su decisión de no firmar un nuevo convenio con el Ayuntamiento ante los incumplimientos de los compromisos adquiridos en el firmado en 2022, y de trasladar su ciudad deportiva a Santa Cruz de Bezana.

En un comunicado, ha considerado que esta situación es "una nueva crisis provocada por la falta de compromiso" de la regidora, que "firma acuerdos, se hace fotografías y después se olvida de cumplir aquello a lo que se ha comprometido".

"Han pasado cuatro años desde que Gema Igual firmó aquel convenio con el Racing. Cuatro años en los que el Ayuntamiento ha sido incapaz de cumplir sus compromisos. Y ahora la solución que ofrece la alcaldesa es pedir al club que vuelva a firmar otro acuerdo para hacer lo que ya había prometido", ha denunciado el portavoz socialista.

Al respecto, ha incidido en que los problemas de los Campos de Sport de El Sardinero "no son nuevos" y que su formación "lleva tiempo reclamando actuaciones urgentes para solucionar las deficiencias de las instalaciones", especialmente las relacionadas con la cubierta, las goteras y la accesibilidad.

"Estamos hablando de uno de los principales símbolos de Santander, de la casa de miles de racinguistas y de unas instalaciones municipales que necesitan inversiones y mantenimiento. No estamos pidiendo ningún favor al Ayuntamiento. Estamos exigiendo que cumpla sus obligaciones", ha aseverado.

CUIDAD DEPORTIVA FUERA DE SANTANDER

Fernández ha mostrado también su preocupación por el anuncio del presidente del Racing, Manolo Higuera, de trasladar su ciudad deportiva fuera de Santander, una decisión que considera "especialmente significativa por las consecuencias que puede tener para la ciudad".

"Que el Racing anuncie que se lleva su ciudad deportiva a Bezana debería hacer reflexionar seriamente a la alcaldesa. Estamos hablando de un proyecto deportivo importante, vinculado a nuestra ciudad, que Santander puede perder mientras su Ayuntamiento sigue sin ofrecer soluciones", ha afirmado.

En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que Santander "no puede permitirse perder oportunidades por la incapacidad del equipo de Gobierno para cumplir sus compromisos y mantener una relación de confianza con las instituciones y entidades de la ciudad".

Por ello, Fernández ha avanzado que el PSOE exigirá al equipo de Gobierno que detalle qué compromisos del convenio de 2022 siguen pendientes de ejecución, cuáles son los motivos de los retrasos y qué calendario concreto maneja el Ayuntamiento para completar las actuaciones.

Asimismo, ha reclamado a Gema Igual que explique qué gestiones ha realizado para evitar el traslado de la ciudad deportiva del Racing fuera de Santander y qué alternativas se han planteado desde el Ayuntamiento.

"La alcaldesa tiene que dejar de anunciar acuerdos y empezar a cumplirlos. Porque los convenios no se firman para salir en una fotografía ni para llenar una nota de prensa. Se firman para ejecutarlos", ha insistido.

Fernández ha indicado que el deporte "representa mucho más que la competición" y que el Racing constituye "uno de los principales elementos de identidad y unión de Santander".

"El deporte es una cultura que une a la gente, que nos hace sentir parte de algo, que nos permite compartir alegrías y decepciones por encima de nuestras diferencias. Y resulta que Gema Igual consigue dividirnos hasta en eso", ha lamentado.

Además, el portavoz socialista ha hecho hincapié en que es "especialmente preocupante" que el enfrentamiento entre el Ayuntamiento y el Racing se produzca en un momento en el que el club "necesita estabilidad y unas instalaciones adecuadas para continuar creciendo".

"El Racing es mucho más que un equipo de fútbol. Es parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de lo que somos como ciudad. No entiende de ideologías ni de siglas políticas. Y precisamente por eso, lo que debería hacer el Ayuntamiento es estar a su lado, cumplir sus compromisos y dejar de generar conflictos innecesarios", ha recalcado.

Finalmente, Fernández ha hecho un llamamiento a la unidad de toda la ciudad en torno al club y ha reclamado que las diferencias institucionales "no perjudiquen al racinguismo".

"Unámonos todos con el Racing. Porque el Racing es de Santander, es de su gente y está por encima de cualquier alcaldesa y de cualquier partido político", ha concluido.