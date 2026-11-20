Reunión de Casares con la Junta de Personal Docente - PSOE

SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha apostado este viernes por "seguir reforzando" la educación pública mediante la defensa de la escuela rural, el aumento de la gratuidad de los comedores escolares, especialmente para familias vulnerables, y la ampliación de aulas de cero a tres años, que "hay que universalizar definitivamente".

El secretario general del partido en la región, Pedro Casares, ha afirmado, tras una reunión con la Junta de Personal Docente (JPD), que el 29 de noviembre está en juego en Cantabria "el futuro de la educación pública, verdadero ascensor en la igualdad de oportunidades que permite que un niño pueda llegar tan lejos como su esfuerzo y su talento se propongan".

Casares ha detallado a la JPD las propuesta socialistas en su apuesta por "garantizar y mejorar la calidad de la educación pública y gratuita en todas las etapas educativas".

Además de la escuela rural, mas comedores gratuitos y mas aulas de cero a tres años, ha defendido los programas de refuerzo educativos de atención de la diversidad.

También ha hablado de "incrementar recursos y plazas en la Formación Profesional (FP) y potenciar los centros de excelencia" y ha declarado que "el Gobierno del PSOE ha hecho la mayor apuesta por la FP que se ha hecho en democracia"

Al respecto ha indicado que ha "puesto un millón de plazas de FP" y quiere mejorar esta etapa educativa "para que sea una elección y no un descarte", ha añadido el socialista.

Por ello, ha asegurado que, en la próxima legislatura, el PSOE se compromete a "poner más recursos en la FP que lleguen a las comunidades autónomas, promoviendo más plazas y potenciando la red de centros de excelencia de Formación Profesional, todo ello ligado a sectores de futuro y estratégicos".

Por otro lado, Casares ha ensalzado el compromiso del PSOE de aprobar un Estatuto del Docente para que los profesores "puedan tener garantizada una carrera profesional, se puedan también homogeneizar todos los cuerpos docentes y tengan un reconocimiento a lo que implica ser profesor en este país y en esta comunidad autónoma".

Finalmente, ha insistido en que los socialistas están realizando una campaña electoral "en positivo y con propuestas" y, especialmente, centrada en "los temas que ocupan y preocupan a la ciudadanía como es la educación pública" que, ha señalado, en Cantabria se ve sometida "al maltrato de las políticas del PP de María José Sáenz de Buruaga".

En el encuentro han participado los candidatos número 1 y 2 al Congreso de los Diputados, Susana Herrán y Eduardo Magaldi, la cabeza de lista al Senado, Paz de la Cuesta, y otros dirigentes del partido como la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Ainoa Quiñones, y el secretario general del PSOE de Santander, Daniel Fernández.