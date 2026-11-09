El PSOE asegura que el 29N "Cantabria aportará una marea de progreso para que gane Pedro Sánchez"

La candidata del PSOE al Congreso, Susana Herrán, el secretario general socialista en Cantabria, Pedro Casares, y la candidata al Senado, Paz de la Cuesta. - PSOE

CASTRO URDIALES 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE cántabro, Pedro Casares, ha asegurado que en las elecciones anticipadas del 29 de noviembre la región "aportará una marea de progreso para que gane Pedro Sánchez".

Durante el acto de presentación de las candidaturas al Congreso y el Senado en el Castillo Faro de Castro Urdiales, Casares ha vaticinado que el actual líder de Ejecutivo nacional "va a volver a ser presidente del Gobierno con la fuerza de la gente".

Asimismo, ha señalado que, por primera vez, el 29 de noviembre "no va de alternancia sino de seguir avanzando con Pedro Sánchez o que todo se pare con el Partido Popular y Vox".

"Tenemos que recorrer Cantabria para explicarle a la gente las diferencias entre unos y otros, y por eso os pedimos que el PSOE llegué a más ciudadanos porque si la gente escucha nuestras propuestas la marea de progreso va a ser imparable", ha apostillado.

Casares ha subrayado que los cántabros "saben bien" la diferencia de que gobierne el PP o el PSOE porque en estos tres años de Gobierno regional (PP) "solo han hecho recortes en sanidad, en educación, en políticas sociales".

"Que no nos digan ese mantra de que son lo mismo y que da igual que gobierne el PSOE o el PP cuando nosotros somos los que hemos revalorizado las pensiones de 150.000 pensionistas o que gobierne el PP que ha votado en contra de su revalorización", ha dicho.

En este línea, el líder socialista ha matizado que "cómo va a ser lo mismo que gobierne el PSOE que ha subido el salario mínimo interprofesional un 66% hasta los 1.221 euros o quienes nunca lo subieron y han votado en contra de todas las subidas".

Por otra parte, Casares ha señalado que "cuando algunos recurren al insulto, las mentiras y las agresiones es porque han perdido la razón".

"Por mucho que insulten, que gritan y agredan, el PSOE va a seguir teniendo la cabeza alta para defender los derechos de la gente", ha subrayado.

Para Casares, el PSOE es la alternativa que "más defiende a los ganaderos y agricultores de Cantabria pero con datos y medidas y no con soflamas".

Sobre los candidatos, Casares ha dicho que los socialistas llevan "unos extraordinarios candidatos" mencionando a Susana Herrán, Eduardo Magaldi, Gema Fernández, Alejandro Llano, Celia Bustamante, Paz de la Cuesta y Paloma Palacio.

Por su parte, la candidata al Congreso, Susana Herrán, ha comenzado su intervención afirmando que "la intolerancia, la falta de ética y moral hace que el PP no pueda defender con argumentos sus ideas".

Herrán ha señalado que "frente a la violencia física y verbal", está el PSOE "para defender la palabra y el acuerdo".

La actual alcaldesa de Castro Urdiales ha afirmado que es "un orgullo" encabezar la candidatura al Congreso de los Diputados.

"Debemos explicar bien que consecuencias tiene el 29 de noviembre votar a unos o a otros y tenemos que trasladar la importancia de tener un Gobierno que proteja la Sanidad Pública, el mayor patrimonio del país, frente a las políticas del Partido Popular que las pone en riesgo", ha explicado.

Sobre las políticas de vivienda, la candidata ha recordado que Castro Urdiales ha pedido en reiteradas ocasiones declarar el municipio como zona tensionada "y el consejero de Vivienda, Roberto Media, ha dicho que por encima de él" porque, a su juicio, "no quieren poner en marcha las herramientas que les ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez".

"El 29 de noviembre también nos jugamos seguir avanzando en igualdad y no recortar en derechos para las mujeres como ya anuncia Alberto Núñez Feijóo", ha expresado.

DE LA CUESTA ASEGURA QUE EL SENADO TENDRÁ "UN PAPEL CRUCIAL"

Por otro lado, la candidata al Senado, Paz de la Cuesta, ha señalado que "la democracia necesita del poder repartido y una función fundamental como la del Senado para ejercer como contrapeso".

"En la próxima legislatura, el Senado va a tener un papel crucial porque nos vamos a jugar que no haya involuciones y vamos a defender allí nuestro territorio y el futuro de Cantabria", ha augurado.

Para De la Cuesta, el futuro de la democracia "se está jugando en estas elecciones", ya que ha opinado que "la derecha quiere romper los equilibrios y la equidad y por eso es tan importante votar al PSOE y a las fuerzas de progreso".