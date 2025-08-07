El PSOE de Cantabria condena la moción "racista" de Jumilla y pide al PP "desmarcarse de la ola reaccionaria"

SANTANDER 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE cántabro ha condenado la moción aprobada por PP y Vox en el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para impedir las celebraciones islámicas en lugares públicos, que ha calificado de "absolutamente racista", y ha pedido a los 'populares' de Cantabria "desmarcarse de esta ola reaccionaria y de odio contra la inmigración".

El secretario de Política Migratoria, ONGS y Cooperación de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE cántabro, Mor Talla Ndir, ha afirmado que en esta comunidad "hay muchos inmigrantes trabajando para ganarse la vida decentemente, que llegaron en busca de oportunidades y derechos y que contribuyen con su esfuerzo a mejorar Cantabria".

"Estamos cansados de que nos traten como delincuentes cuando hemos venido aquí a trabajar, pagamos nuestros impuestos como todos los demás y cotizamos a la Seguridad Social como cualquier otro cántabro", ha enfatizado.

Para Ndir, "si algo ha definido siempre al pueblo español y al pueblo cántabro es que es un pueblo noble, justo y solidario, que respeta la identidad y las costumbres y religión de todas las personas". "Solo pedimos eso: respeto y que se deje de discriminar por origen y religión o que se nos criminalice", ha asegurado el responsable de políticas migratorias de los socialistas cántabros.

Y ha subrayado que lo que está pasando en Murcia, primero en Torre Pacheco y ahora en Jumilla, "preocupa a toda la comunidad inmigrante porque se está intentando polarizar contra la inmigración con mensajes de odio y racismo que deberían ser condenados por todos los demócratas".

Por último, Ndir ha lamentado que "la extrema derecha está utilizando estos municipios como laboratorios para pactos de la vergüenza en los que se retroceden en derechos, se atenta contra la convivencia y se vulneran las libertades de la ciudadanía".

"Con el PP y Vox, en muchos lugares de España se está retrocediendo décadas en avances, en diversidad, en inclusión, en un país solidario, acogedor y justo en el que la mayoría de ciudadanos son personas tolerantes que nada tienen que ver con este racismo y este odio", ha concluido en un comunicado.