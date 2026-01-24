PSOE de Cantabria "no se conforma" con la propuesta de financiación y reclamará "más" - PSOE

SANTANDER, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares, ha asegurado que la formación cántabra "no se conforma" con la propuesta "inicial" de financiación autonómica y ha apostado por "reclamar más desde la lealtad, la cooperación y el trabajo compartido".

Así lo ha manifestado este sábado en el tercer Comité Autonómico desde el nombramiento de Casares el pasado marzo, que ha tenido lugar en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria, y en el que han participado 130 acreditados. En el encuentro ha anunciado que recuperarán la comida anual del partido -no se celebró en 2025-, programada el 15 de febrero en el Hotel Chiqui.

El secretario general cántabro ha asegurado que ha "tendido la mano" al Gobierno regional (PP) para "ayudar, colaborar, cooperar y hacer de mediadores y de interlocutores para mejorar" el modelo de financiación autonómica presentado el 9 de enero de 2026 por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Sin embargo, Casares ha afirmado que al Partido Popular "les da igual" la financiación autonómica porque cree que "esto va de desgastar al Gobierno de España, proponga lo que proponga".

En esta línea, ha criticado que el Gobierno de Cantabria no haya conseguido el respaldo necesario para sacar adelante los presupuestos "por primera vez desde 1995" porque en el PP "no han entendido nada de lo que significa gobernar en minoría, porque imponen siempre su soberbia al diálogo", ha dicho.

Casares ha señalado que los 'populares' son "incapaces hasta de ponerse de acuerdo con sus dos socios naturales", en referencia al PRC y Vox.

Para el Socialista, "Buruaga no quería presupuestos", ya que piensa que la presidenta "detrás de tanto teatro" tenía dos objetivos "evidentes".

Uno era "acorralar" al PRC, que "pedía cuatro cosucas de nada", con el objetivo de "reducirlo a cenizas" para "intentar coger algunos de los muchos votos que va a perder el Partido Regionalista de Cantabria ante su desmantelamiento", mediante la estrategia de "dividir a los alcaldes con tretas, amenazándoles con dejarles sin proyectos y sin inversiones para sus municipios", ha afirmado Casares.

Y el otro objetivo era "disimular su acercamiento a la extrema derecha de Vox", partido con el que ha llegado a acuerdos que "deterioran la convivencia y quiebran y desmantelan los servicios públicos con una agenda de recortes que va creciendo de forma progresiva mientras avanza la legislatura", ha dicho.

Para el líder socialista, el PP no tiene "valores ni principios" y está "dispuesto a todo", al citar ejemplos como la recuperación de la Alcaldía de Voto "por la puerta de atrás" o la ruptura del pacto de Gobierno en Reinosa este mismo viernes.

"EL PP Y SUS NEGOCIOS O EL PSOE Y LOS DERECHOS"

Por otro lado, ha defendido que en Cantabria "solo hay dos opciones: "El Partido Popular y sus negocios o el PSOE y los derechos de los cántabros".

Esta va a ser la estrategia socialista durante los próximos 15 meses, hasta la celebración de las próximas elecciones autonómicas y municipales, un periodo en el que ha apostado por la unión y confraternización porque "en el PSOE no sobra nadie".

El líder santanderino ha presentado al PSOE como "la única oposición real" porque en el PP "no podían" pactar con el PSOE y "nosotros no queríamos" pactar con el PP.

Sobre las propuestas socialistas, ha indicado que el Gobierno de Cantabria "no han querido ni escucharnos" y que la otra respuesta que han recibido a sus propuestas ha sido a través de publicaciones en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Asimismo, ha criticado la Ley de Simplificación Administrativa, que "no simplifica nada, pero que abre las puertas a la especulación urbanística, a riesgos ambientales y a una mayor desigualdad para nuestra tierra".